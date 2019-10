Bolivia: Opositores radicalizan postura y ahora rechazan auditoría

30 Oct. 2019 - La exigencia opositora de anulación de los comicios del 20 de octubre en Bolivia y el rechazo a una auditoría internacional sobre el cómputo confirman hoy una postura más radical.



El Conade (Comité de Defensa de la Democracia) junto con los Comités Cívicos a nivel nacional en unanimidad han decidido estar en las calles con el paro indefinido en todo el país hasta que se anulen las elecciones, afirmó la víspera Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.



Integrante de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, creada en torno al candidato a la presidencia derrotado el 20 de octubre, Carlos Mesa, Camacho proclamó el punto de vista radical de un sector aparentemente distanciado de los políticos.



Sostuvo el líder cívico cruceño que no interesa si a un partido le interesa una cosa o la otra 'porque aquí manda el pueblo no los políticos'.



De acuerdo con Camacho, no se aceptará ninguna auditoría porque ya el proceso 'está viciado de nulidad', aunque no dio detalles ni mostró pruebas.



Anticipó que el jueves se realizará un cabildo nacional en La Paz a las 18:00 hora local para exigir un nuevo Tribunal Supremo Electoral que garantice nuevos comicios en 'los tiempos que establece la norma'.



Acusado de racista y extremista neoliberal por los partidarios del Movimiento al Socialismo, Camacho reiteró que Santa Cruz mantendrá el paro incluso si desde el Conade se determina una suspensión de la medida a escala nacional.



Este punto de vista difiere de la demanda planteada en el inicio del paro indefinido hace poco más de una semana, cuando la oposición exigió una auditoría de la organización de Estados Americanos (OEA) para ir a una segunda vuelta.



Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, confirmó en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo (sede del ejecutivo), que están sentadas las bases para comenzar mañana la auditoría integral a las elecciones generales del pasado 20 de octubre, cuyo carácter será vinculante.



Pary aseguró que el Gobierno garantizará el acceso pleno a instalaciones e información que se requiere para el cumplimiento adecuado de ese proceso de comprobación.



Detalló el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA) y apuntó que en las próximas horas arribarán al país en un número aproximado de 30 los expertos seleccionados por la OEA y adicionalmente invitados de países vecinos como Paraguay, México y también España.



Según el canciller, 'nos parece bien que la alianza Comunidad Ciudadana (CC), su candidato Carlos Mesa, aceptara la realización de esta auditoría' y, añadió que 'estamos seguros que los comicios se desarrollaron en total transparencia'.



En diversas entrevistas y ruedas de prensa, el presidente Evo Morales reiteró que un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos está en marcha.



