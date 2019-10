EEUU: detienen a Max Blumenthal por exponer los engaños y corrupción de la oposición venezolana

30 de octubre de 2019.- El editor del medio independiente estadounidense The Grayzone, Max Blumenthal, fue detenido el pasado 25 de octubre por agentes de la Policía de Washington DC por su supuesta participación en la toma de la Embajada de Venezuela en la capital de EE.UU.Así lo informó el periodista de ese medio, Ben Norton, tras entrevistar a Blumenthal sobre lo sucedido, denunciando que su compañero fue detenido "de manera completamente infundada" de agresión simple a un miembro de la oposición venezolana.Desde el pasado 19 de marzo hasta mediados de mayo, grupos de activistas estadounidenses agrupados en el 'Colectivo de Protección a la Embajada' se mantuvieron en ese edificio en Washington, con el permiso del Gobierno venezolano, para evitar que fuera ocupado por los funcionarios nombrados por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado" el 23 de enero de este año.Tras el intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que fue liderado por Guaidó, la situación para los colectivos que permanecían dentro del edificio se hizo más compleja. Hubo momentos de tensión caracterizados por agresiones verbales y físicas por parte de los opositores, detenciones, cortes de energía eléctrica y agua, y restricción del paso de alimentos y medicinas.¿Cómo ocurrió?Un grupo de oficiales llegó a la vivienda de Blumenthal después de las 9:00 de la mañana amenazando con derribar la puerta. "Varios oficiales habían tomado posiciones en la casa como si estuvieran preparados para una redada al estilo de los SWAT", denunció el editor.Además, el fundador de The Grayzone fue transportado en una patrulla y llevado a la cárcel central del DC, donde estuvo detenido durante dos días. "Fue encadenado por sus manos y tobillos durante más de cinco horas junto con otros reclusos", denuncia el texto escrito por Norton.Las autoridades, además, le habrían denegado su solicitud de una llamada telefónica."Esta acusación es mentira""Esta acusación es una mentira 100% falsa, fabricada y maliciosa", declaró Blumenthal sobre la supuesta agresión cometida a un miembro de la oposición venezolana.En su opinión, esta acción es "claramente parte de una campaña de persecución política diseñada para silenciarme a mí y a The Grayzone por nuestro periodismo de hechos que expone los engaños, la corrupción y la violencia de la oposición venezolana de extrema derecha".Según le informaron a Blumenthal, la orden de arresto tenía cinco meses de emitida, por lo que consideró que si hubiera sido advertido al respecto, podría haberse entregado voluntariamente y haber comparecido. "No tengo nada que temer porque soy completamente inocente de esta falsa acusación", declaró.Además de los colectivos, en la Embajada estuvieron periodistas reportando la situación, entre los que se encontraba el propio Blumenthal.A mediados de agosto de este año, uno de los integrantes del 'Colectivo de Protección de la Embajada', Sergio Lazo Torres, fue retenido por unas horas en el aeropuerto de Washington debido a que regresaba de Venezuela, donde participó en un evento oficial con el presidente de ese país.Según Lazo Torres, hasta ese momento cinco miembros del colectivo habían sufrido consecuencias legales y posibilidad de enfrentar cargos y arresto.Blumenthal y VenezuelaMeses atrás, en febrero, un video realizado por Blumenthal en el país suramericano se viralizó debido a que presentaba imágenes de diversos mercados en las afueras de Caracas donde se encontraban a disposición del público alimentos y productos básicos que, según algunos medios de comunicación de EE.UU., no existían en la capital venezolana.En abril de este año, informó que un grupo de expertos del 'think-tank' estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) había llevado a cabo una reunión secreta sobre el "uso de la fuerza militar en Venezuela".En agosto, realizó una entrevista al presidente Maduro donde este aseguró que el intento de magnicidio perpetrado contra él en agosto 2018 fue ordenado por el exasesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.