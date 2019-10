Pakistán: oscuro secreto que escondía un "médico pediatra para pobres" resulta en mas de 900 niños infectados con VIH

29 de Octubre - En la ciudad pakistaní de Ratodero, un pediatra llamado Muzaffar Ghanghro, cobraba 20 centavos por consulta, siendo un precio realmente accesible y atractivo para la comunidad pakistaní, sobre todo para las familias que no gozaban de un buen salario, por ende, se vio la constante entrada de niños a las económicas consultas.



Lo que no sabía nadie era el oscuro secreto que escondía este “medico”.



Este pediatra reutilizaba las jeringas con las que inyectaba a los niños, desencadenado una gran epidemia de VIH desde el pasado abril, con un total de más de 900 niños infectados. Y las autoridades de salud pública aseguran que los números podrían ser mayores, puesto que sólo una parte de la ciudad se ha hecho análisis. Este suceso ha causado pánico entre la población.



El testigo Imtiaz Jalbani, padre de 6 hijos, afirmó haber visto al médico buscando en la basura una jeringa para reutilizarla con uno de sus hijos. Cuando el padre le reclamó al pediatra, el mismo le respondió: «Si no quieres mi tratamiento, ve a otro médico», recordándole al padre que su familia era demasiado pobre para pagar una nueva jeringa.



Posteriormente a este suceso, cuatro de sus hijos dieron positivo en la prueba de VIH, como si no fuese suficiente, dos de sus hijos murieron a causa del mismo virus VIH.



El pediatra fue detenido y se le acusa por los siguientes cargos: negligencia, homicidio y daños involuntarios. El acusado declara inocencia ante todo y rechaza por completo los cargos mencionados.



El caso no ha sido resuelto, el médico Ghanghro sigue trabajando en un hospital gubernamental de la ciudad.



Para las autoridades de salud pública, mencionan que esta epidemia probablemente no se haya desencadenado sólo por el pediatra acusado. El alto nivel de pobreza en el país, ha llevado a las entidades de salud pública, como dentistas, por ejemplo, a utilizar instrumentos no esterilizados. Según la ONU, de 2010 a 2018, el número de personas con VIH en Pakistán casi se duplicó, alcanzando las 160.000 personas infectadas.