La ONU y la UE otorgan € 120 millones para enfrentar la crisis de migrantes venezolanos

Credito: Web

29-10-19.-La Unión Europea (UE) y Naciones Unidas llamaron este martes a aumentar la ayuda a los países de América Latina que afrontan la llegada de cientos de miles de venezolanos, al término de una conferencia en la que se comprometieron unos 133 millones de dólares (120 millones de euros), reseñó la agencia AFP.



“Si no movilizamos recursos hoy (...) podemos enfrentar consecuencias aún más costosas, desde el punto de vista humanitario como económico dentro de uno, dos o cinco años”, advirtió en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



El objetivo de la conferencia era llamar la atención sobre la situación en los países de la región que albergan a cientos de miles de migrantes y refugiados venezolanos y sobre la necesidad de poner esta crisis en el primer plano de la agenda diplomática.



Y, aunque no se buscaba recaudar fondos, los países y organizaciones participantes comprometieron este martes "120 millones de euros" adicionales (133 millones de dólares), anunció Mogherini, recordando la importancia de actuar antes de un deterioro de la situación.



“Como europeos lo sabemos muy bien. Si hubiéramos invertido un poco para apoyar la crisis de los refugiados sirios o otras crisis de migrantes al principio del proceso, no sólo habríamos salvado vidas, sino que habríamos ahorrado dinero”, agregó la canciller europea.



Una visión compartida por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, para quien, durante la crisis en Siria, se desarrollaron justamente instrumentos por parte de instituciones internacionales para apoyar a los países de acogida de manera “sostenible”.



La duración de la crisis, ante el bloqueo de una salida política en Venezuela, y el eventual impacto en los países de acogida, que deben gestionar la atención sanitaria, educativa y social de los migrantes, son los principales temores de la comunidad internacional.



“Por eso es muy urgente movilizar el apoyo internacional (...) porque eso se convierte en un factor de desestabilización. Este no es el caso todavía”, apuntó la jefa de la diplomacia europea, para quien “un euro para apoyar estos esfuerzos hoy vale 100 euros mañana”.



Unos 4,5 millones de venezolanos huyeron de la crisis política y económica que vive su país, En un 80% de los casos rumbo a países vecinos, una cifra que, según el enviado especial de la ONU Eduardo Stein, podría alcanzar los 6,5 millones en 2020.



Stein estimó además en 1.350 millones de dólares el monto necesario en 2020 para atender a 4,3 millones de venezolanos establecidos en 17 países, cifra que multiplica por dos un llamado anterior de diciembre de 2018, del que logró recaudarse por el momento la mitad.