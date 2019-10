El ex-presidente José Mujica vuelve al Senado de Uruguay como el más votado del Frente Amplio

El expresidente de Uruguay José Mujica Credito: Web

28-10-19.-El ex presidente de Uruguay José Mujica confirmó este domingo su condición de favorito y consiguió retornar al Senado con la lista más votada dentro de la coalición de izquierda oficialista, el Frente Amplio, reseñó la agencia Efe.



Con 93,99% de votos escrutados, la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, cuyo líder es el ex mandatario uruguayo, obtuvo 262.124 votos.



De esta manera, Mujica tendrá un nuevo período parlamentario después de haber renunciado al Senado en 2018 para tomarse una licencia.



El ex presidente nunca dejó de aparecer en eventos oficiales, partidistas o de importancia. Además, es uno de los más aclamados tanto por el público como por la prensa.



Mujica, pese a su longevidad, decidió volver al ruedo electoral e intentar ayudar a su partido a atraer votantes en busca de un cuarto período de gobierno consecutivo.



Elecciones reñidas

Las elecciones uruguayas fueron de las más reñidas de los últimos tiempos. El candidato oficialista, Daniel Martínez, apenas alcanzó 40% de los votos.



Mientras que el candidato del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo 30% de los sufragios.



Consiguió que el resto de los aspirantes que alcanzaron representación parlamentaria para el próximo gobierno aceptaran formar una coalición para destronar al Frente Amplio.



Objetivo: ganar las elecciones

Ya con su banca asegurada gracias a la alta votación del MPP, ahora Mujica intentará ayudar a dar vuelta a la pisada y ayudar a su partido a ganar las elecciones.



Si bien todo pareciera indicar que el Frente Amplio tendrá un arduo trabajo para intentar revertir la situación y alcanzar una vez más el gobierno, Mujica desde su banca continuará su legado como uno de los políticos más influyentes de este siglo.