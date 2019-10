Partido La Izquierda exige fin de la ocupación de Alemania por tropas de EEUU

Credito: Reuters / RT

27 de octubre de 2019.- Un partido alemán exige al Gobierno expulsar a las tropas de EE.UU., denunciando que su presencia promueve las guerras ilegales de Washington en Oriente Medio.



Los legisladores del partido opositor alemán La Izquierda (Die Linke, en alemán), instaron a la canciller Angela Merkel a dejar de financiar de inmediato la presencia militar estadounidense en suelo germano, pues, alertan, solo promueve las guerras ilegales de EE.UU. en la región de Oriente Medio.



“Más de 35 000 soldados estadounidenses están desplegados en Alemania, más que en cualquier otra tierra europea”, criticaron los legisladores, en una moción presentada al Gobierno alemán, publicada el sábado por varios medios de comunicación locales.



Los parlamentarios denunciaron, asimismo, que las bases militares estadounidenses en Alemania se utilizan para promover la política de guerra de Washington en Oriente Medio, sobre todo, “en la continua práctica de asesinatos selectivos de EE.UU. en Paquistán y Afganistán”, refiriéndose a los ataques con drones de Washington, dirigidos desde centros en el país europeo.



Presencia militar de EEUU en Alemania escala tensiones con Rusia



Por otro lado, el partido de La Izquierda advirtió que la continua presencia de las fuerzas estadounidenses en suelo alemán tensa aún más las relaciones con Rusia.



Recientemente, Washington ha arremetido contra Berlín por “no estar haciendo lo que se supone que tiene que hacer con respecto” a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y ha amenazado con trasladar sus tropas estacionadas en el suelo germano a Polonia, si Alemania no aumenta el gasto de defensa en el bloque militar.



En esta misma línea, los legisladores alemanes rechazaron cualquier despliegue de tropas estadounidenses en bases en Polonia y otros Estados de Europa Central y Oriental, algo que, según afirmaron, constituye una “preparación de la guerra” ante Rusia.



La mayoría de alemanes apoya retirada de las fuerzas de EEUU de su país



EE.UU. estableció su presencia en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, justificándola como un elemento disuasivo ante la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) durante la Guerra Fría. No obstante, pese al desplome de la Unión Soviética en 1991 y la salida de las fuerzas soviéticas de la Alemania oriental en 1994, EE.UU. sigue manteniendo unas 36 bases militares en suelo germano.



Entre tanto, los propios alemanes están en contra de la presencia militar de EE.UU. en su país. Conforme a una encuesta divulgada el pasado agosto, la mayoría cree que la salida de las fuerzas estadounidenses de Alemania no le haría mella.