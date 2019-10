(VIDEO) Protestas en El Líbano las más extensas de su historia, según experto

24 Oct. 2019 - Las protestas masivas en El Líbano, que entraron hoy en su octavo día consecutivo, son las más extendidas y multitudinarias en la historia del país, según Lebanon Support, una organización no gubernamental.Un estudio difundido por esa institución considera entre lo más notorio la diversidad geográfica que abarcan las manifestaciones a todo lo largo y ancho de la nación de los cedros.Con mucho, estimaron, superan movimientos como la campaña You Stink, de 2015, contra la acumulación de basura, o las realizadas en 2011 para condenar el sistema sectario político libanés.En esas dos últimas, las marchas antigubernamentales se concentraron en la capital, pero en las actuales cubrieron de norte a sur y contra bastiones de fuerzas políticas en el Gobierno como Corriente Futura, Hizbulah, Corriente Patriótica Libre y Amal, entre otras.24 Oct. 2019 - Durante los últimos días, las acciones se centraron en la plaza Riad al-Solh, en los alrededores del Palacio de Gobierno y el Parlamento, aunque este miércoles los suburbios capitalinos norteños de Jal al-Dib y Zouk Mosbeh destacaron entre todos.Los manifestantes de esas dos barriadas con preponderancia cristiana, bloquearon carreteras y se enfrentaron a efectivos militares que intentaron y lograron abrirla.Los datos ofrecidos por Lebanon Support confirman cuán descentralizado y extenso ha sido el desarrollo de las manifestaciones en curso comparadas con anteriores.Según esos reportes, durante 2018 se registraron 178 acciones colectivas en todo El Líbano, sobre todo en Beirut, y en lo que va de año recopilaron 408, pero la capital no fue la de mayor acumulado.'Sabemos que las movilizaciones condenan la situación socio-económica desde hace años, pero hoy superan esas posiciones y abarcan todo el país', dijo la directora de Lebanon Support, Marie-Noelle Abi Yaghi.A su juicio, la actual crisis financiera y las pésimas condiciones económicas de la mayoría de los ciudadanos desbordaron el descontento ante los malos manejos de los políticos y gobernantes, precisó.'Las redes de mecenazgo, puntualizó, y los servicios y enlaces de clientela política ya son insuficientes'.Uno de los manifestantes, Adnan Adel, un estudiante universitario en Trípoli, resumió el escenario, 'las personas tienen hambre, no alcanza el sueldo para comer, no pueden estudiar, no pueden encontrar trabajo.Antes, la situación era difícil, pero llegó a una etapa en que la población no puede aguantar más, enfatizó.El investigador del Centro Libanés de Estudios de Política y activista del grupo LiHaqqi, Nadim al-Kak, consideró que, si bien hay grupos con demandas específicas la mayoría se comporta unificada en puntos centrales, renuncia de la elite dominante, gobierno de transición integrado por independientes y elecciones.Los partidarios de las agrupaciones políticas, añadió, muestran tolerancia ante los insultos proferidos contra sus jefes, reflejo de una naturaleza generalizada y descentralizada de las protestas.Esta última, elemento característico, dijo, de la fuerza del movimiento que afianza la creencia popular de un cambio radical, pese a las frustraciones anteriores.