Bolivia: Tribunal Electoral rechaza acusaciones de fraude y deja la puerta abierta para auditorías de comicios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó el martes las acusaciones de fraude en las elecciones generales celebradas el domingo en Bolivia y dejó la puerta abierta a posibles auditorías destinadas a comprobar la transparencia de ese proceso que, en su recta final, fue empañado por violentas manifestaciones.



"El calendario electoral se ha desarrollado en el marco de lo que han sido las leyes" y "muy de cerca con las organizaciones políticas, muy de cerca con la prensa", dijo la presidenta del TSE, María Eugenia Choque.



El domingo anterior los bolivianos eligieron al presidente, vicepresidente y legisladores en un clima casi de absoluta tranquilidad; sin embargo, el panorama cambió después que el candidato opositor Carlos Mesa alertó, sin pruebas, sobre un posible fraude y desató el lunes una ola de violentas protestas contra el órgano Electoral.



Mesa, de Comunidad Ciudadana, anunció además que el país tendría un balotaje, adelantándose al cómputo oficial de votos y sin tomar en cuenta que iba perdiendo frente al presidente Evo Morales, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"(Ahora) tenemos que velar por nuestra integridad personal, somos madres y en algunos casos somos madres y padres, y nos duele de cómo nos tengan que acosar", declaró Choque, al borde de las lágrimas y acompañada por miembros del TSE que terminan el cómputo de votos para declarar al ganador de las elecciones en las siguientes horas.



Entre el lunes y martes los detractores del Gobierno de Morales y alineados a Comunidad Ciudadana llamaron a defender en las calles la segunda vuelta que Mesa declaró, mientras el TSE todavía esperaba las actas de sufragio de la población de las zonas rurales del país.



Sin un resultado oficial, los seguidores de Mesa atacaron e incendiaron varios tribunales electorales departamentales y oficinas del Servicio de Registro Cívico (Sereci) que emite los certificados de nacimiento.



"Los Sereci departamentales son quienes dan el primer derecho", señaló la presidenta del TSE. "¿A quién hacen el favor quemando los Sereci? ¿A quiénes perjudican? A la gente más humilde y eso es lo que me duele personalmente".



Además, de los daños a la propiedad pública y privada en las protestas, las turbas también destruyeron documentación que se constituía en testimonios históricos de la democracia boliviana.



Los comicios y las movilizaciones fueron observados por más de 200 delegados de organismos internacionales y misiones diplomáticas acreditadas.



"No hemos mezquinado, no hemos ocultado información alguna, para que hoy nos hablen de fraude. Hemos sido transparentes, hemos abierto nuestras puertas a las misiones electorales", enfatizó Choque.



En ese contexto, la representante del TSE instó a la población a no caer en las especulaciones de fraude ni en actos de violencia, dejando abierta la institución a las auditorías que deseen hacer las organizaciones políticas, organismos internacionales y otros países.