Argentina acusa a Venezuela de ser "articulador" de la violencia en Ecuador y Chile

22-10-19.-El canciller argentino, Jorge Faurie, apuntó este martes a Venezuela como "articulador" de las violentas protestas sociales que vivieron países de la zona como Chile y Ecuador, con base en declaraciones de Nicolás Maduro en las que, según su criterio, ratifica su vínculo con los disturbios, reseñó la agencia Efe.



"Obviamente hay por detrás de estos movimientos en la parte de este profesionalismo de la anarquía un articulador. Usted ha visto declaraciones que corren por parte de Maduro (...) que amenaza o presume de aires de huracán bolivariano que llegan a los distintos países de la región para afectar su institucionalidad", afirmó en declaraciones al canal TN, en las que añadió que "son ellos mismos los que dicen estar haciéndolo".



El canciller se refiere a unas palabras del presidente de Venezuela en las que afirma que "el plan va en perfecto desarrollo", y alude a la "unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo", aunque luego se desliga de las protestas en otros países.



"Ustedes saben que ahora me echan la culpa de todo a mi y a Venezuela. (...) Ahora el pueblo de Chile se revela y se levanta y también la derecha chilena dice que es culpa de Maduro", valoró el mandatario venezolano.



Faurie afirmó que las reivindicaciones de los ciudadanos de Ecuador y Chile -desatada por aumentos en los precios de combustible y de la tarifa de metro respectivamente- son "legítimas de cada una de la poblaciones", aunque "lo que es extraño es la forma de reclamación con una extraordinaria violencia".



En este sentido afirmó que en las protestas, que ya se han resuelto en Ecuador y siguen en su apogeo en Chile, "uno ve actuar a gente de una manera muy profesional de la anarquía que no es necesariamente el poblador o la persona o el miembro de la sociedad que está preocupado porque subió el precio del metro".



"Así no se manifiestan los pueblos, se ve como un ejército anárquico que sale a combatir a las autoridades constituidas", agregó Faurie, quien afirmó estar en contacto con su par chileno y con el embajador argentino en el país vecino.



Ayer se produjo una manifestación en apoyo a los manifestantes chilenos en los aledaños del Consulado del país andino en Buenos Aires que se saldó con episodios de violencia y seis personas detenidas -en un principio se retuvo a nueve-, sobre la que el canciller afirmó que desconoce si los atacantes actuaron "de alguna manera permitidos por quienes eran organizadores de la marcha".



El ministro de Relaciones Exteriores evitó ser tan directo a la hora de señalar a Venezuela como fue también hoy Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente por el oficialista Juntos por el Cambio, que lidera el presidente Mauricio Macri, para los comicios del próximo domingo.



Pichetto habló de un "proceso de desestabilización en la región con injerencia venezolana-cubana" y afirmó que la "dictadura militar en Venezuela, en sociedad con Cuba, está avanzando en otros países de Latinoamérica".