(AUDIO) Se filtra un audio de la primera dama de Chile durante las protestas: "tendremos que reducir nuestros privilegios y compartir con los demás"

22-10-19.-Durante la tarde de este domingo, un audio comenzó a circular entre los grupos de prensa, con un contenido tan inesperado que hacía dudar de su veracidad. En él, la primera dama, Cecilia Morel, se dirigía a una amiga sin identificar, a la cual aconsejaba con una visión muy pesimista sobre la crisis que se vive en Chile.“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, comienza la grabación.Posteriormente, el diario La Tercera realizó un trabajo de fact checking, logrando confirmar la veracidad del audio con fuentes de La Moneda, aunque sin revelar el origen ni las circunstancias en que fue captado. Sin embargo, la información entregada por Morel en la conversación cuadra con la decisión del gobierno de adelantar el toque de queda.Las palabras de la esposa del presidente Sebastián Piñera continúan con elocuencia:“Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.Aunque es posible que la sección más llamativa es la final:“Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racio… racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, sentencia.