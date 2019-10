(VIDEO) Macri disparó contra Evo Morales y omitió hablar de la represión militar en Chile

22 Oct. 2019 - El presidente Mauricio Macri envió un mensaje contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, al pedir que el "sí, se puede" se escuche "hasta en Bolivia" en referencia a las elecciones que ganó el líder de los trabajadores.



"Que se escuche hasta en Bolivia que sí, se puede. Se tienen que respetar las libertades. Las revoluciones son la suma de pequeñas rebeliones, como pasa en la Argentina, aunque esta es una revolución de pacíficos, que no queremos violencia pero que tampoco queremos que nos pasen por arriba", afirmó Macri.



"Estamos para decir que sí se puede y que no nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro. Quieren que estemos callados, muchas veces tuvimos que aguantar el dedito, la soberbia y esa forma de ejercer el poder, pero no lo queremos más. Ellos vinieron por nuestra libertad", agregó.



El jefe de Estado además reconoció que la Argentina atraviesa una crisis y manifestó que "nos costó más de lo que pensábamos, encontramos problemas más profundos y difíciles de resolver". Además sostuvo que "con tiempo los vamos a resolver. Tenemos las bases que se proyectan para empezar una nueva etapa de crecimiento, alivio y mejor salario para todos los argentinos".

