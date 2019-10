López Obrador dice se intentará detener al hijo del 'Chapo' Guzmán pero "sin poner en riesgo a la población"

21-10-19.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que su Gobierno intentará detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, si existe orden de aprehensión, pero sin poner en riesgo a la población, reseñó la agencia Reuters.



La semana pasada, soldados detuvieron brevemente y luego liberaron en Culiacán, en el norteño estado Sinaloa, al joven narcotraficante, pero el Gobierno decidió liberarlo argumentando que prefería privilegiar la seguridad de los habitantes y evitar una masacre, en medio de un caos alrededor de un operativo para capturarlo.



“Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación o por el uso de la fuerza, lo que nos importa es la vida de las personas”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.



“Fue una decisión que tomó el gabinete de seguridad y yo la avalé”, subrayó sobre la liberación de Ovidio Guzmán, que según alguno medios tienen 28 años.



Funcionarios de alto rango dijeron la semana pasada que sobre Guzmán había una orden de aprehensión provisional así como una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Sin embargo, afirmaron que el operativo para detenerlo formalmente falló porque la orden de captura no fue emitida a tiempo.



Un sondeo publicado el lunes por el diario Reforma arrojó que el 45% de los encuestados considera que el Gobierno decidió liberar a Guzmán porque se vio rebasado por el Cártel de Sinaloa, mientras que el 44% dijo que lo hizo para proteger la vida de los ciudadanos.



Además, el 59% considera que el Gobierno ha informado de manera confusa y tardía sobre lo sucedido en Culiacán, donde la captura del Guzmán generó balaceras entre sicarios y efectivos policiales y militares, incendio de autos, cortes viales y caos en varias partes de la capital, cuna de “El Chapo” y otros narcotraficantes.



“Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta”, añadió López Obrador, quien dijo que el Culiacán “hay normalidad”.



El mandatario ha salido al paso a quienes lo han criticado con el argumento de que la liberación de Guzmán demostró que los narcotraficantes son quienes tienen el control de amplias zonas del país y de que su estrategia de seguridad no funciona.



Pero López Obrador ha respondido que no cambiará su plan y ha dicho que sus críticos son “conservadores” que tornaron a México en un enorme cementerio con decenas de miles de muertos desaparecidos en una afán de guerra contra el narco.



Desde la campaña electoral, el presidente ha prometido combatir la extendida violencia atacando lo que considera son su génesis, la pobreza y la falta de oportunidad para lo más jóvenes.