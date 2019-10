Chile: sindicatos mineros y portuarios llaman a huelga general en rechazo a medidas de Piñera

Dirigentes sindicales llaman a huelga general en Chile Credito: Archivo

21 de octubre de 2019.- Sindicatos mineros y portuarios de Chile convocaron para este lunes a una huelga general en apoyo a las protestas populares contra las medidas económicas del gobierno de Sebastián Piñera.



Los trabajadores de la minera privada más grande del país llamaron por medio de un comunicado a "paralizar toda la minería de Chile junto a otros sectores productivos".



"Vamos por la huelga general hasta echar abajo el estado de Emergencia, sacar a los militares de las calles, derrotar al gobierno de Piñera y lograr cada una de las demandas del pueblo trabajador, sectores populares, juventud, pensionados y mujeres!", refiere la convocatoria, reseñada por Prensa Latina.



Las manifestaciones populares en Chile en contra de las políticas neolibrales del presidente Piñera, registradas la semana pasada semana, han dejado un saldo de 308 personas detenidas y 160 heridos. El alza del pasaje en el transporte subterráneo en el país austral fue el detonante, por lo que el Jefe de Estado envió al Congreso un proyecto de ley para suspender dicho aumento y este fue aprobado por la Cámara de Diputados.



No obstante, el comunicado de los mineros aclara "que las protestas no son por alza del precio del transporte, porque eso solo fue el detonante de esta explosión por las injusticias que vivimos a diario".



"Hoy el país está pasando por difíciles y críticos momentos, ha ocurrido una explosión social legitima, una acumulación de rabia contenida de atropellos, desigualdades, desesperanza y de incertidumbre al futuro (?) somos parte integral de esta sociedad (?) ante los graves hechos no podemos guardar silencio y no podemos permanecer inmóviles", señala el texto.



Los trabajadores del Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso, por su parte, divulgaron un manifiesto en el que expresan su total repudio a la medida decretada por Piñera, el apoyo a las masivas manifestaciones sociales de la población y señalan que determinarán si llama a paro nacional a través de votaciones.



