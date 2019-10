(VIDEO) ¿Qué significa la victoria del pdte. Morales en la primera vuelta de los comicios en Bolivia?

21 Oct. 2019 - El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) entregó este domingo un informe preliminar con los resultados de las elecciones presidenciales en las que el actual mandatario de la nación, Evo Morales, se alzó con la victoria con un 45,28 por ciento de las preferencias.Con el 84 por ciento de las actas escrutadas, el presidente Morales obtenía la ventaja en esta primera vuelta, seguido por el exgobernante Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, que sumaba el 38,16 por ciento.Pese a que esta tendencia no es definitiva, existe la posibilidad de que exista una segunda vuelta por primera vez en la historia del país, la que está prevista para el próximo 15 de diciembre.Análisis de la primera vueltaEl presidente Morales ganó las elecciones en las que se presentó (2005, 2009 y 2014) con mayoría absoluta, obteniendo votaciones que oscilaban entre el 54 y el 64 por ciento. Sin embargo, estas elecciones representan uno de los comicios más reñidos que ha enfrentado Morales, quien está próximo a cumplir 15 años en el poder y aspira a extender su mandato hasta 2025.En caso de vencer en una hipotética segunda vuelta (aún se desconoce si habrá una nueva jornada comicial, al no haber culminado el conteo de votos), Evo ampliaría su mandato por otros cinco años, para profundizar los cambios sociales y económicos con la Agenda del Bicentenario.Este proyecto consta de 13 pilares referidos a la erradicación de la pobreza, universalización de los servicios básicos, acceso a la salud y educación gratuita, telecomunicaciones, seguridad alimentaria y desarrollo del aparato productivo, entre otros.Para el analista, Hugo Moldiz, la reelección le permitiría al actual mandatario tener mayoría legislativa, lo que le garantizaría consolidar su proyecto."Esto le da posibilidades al mandatario de seguir aprobando leyes en beneficios del pueblo boliviano", sostuvo Moldiz.También se dio la particularidad de que estos comicios alcanzaron una alta participación, que sobrepasó el 80 por ciento. El crecimiento económico de Bolivia, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará el año al 3,9 por ciento, fue una de las claves de su aceptación al igual que la reducción de la pobreza.Esto le permitió al mandatario continuar en la preferencia de votos del votante boliviano durante esta primera vuelta, ya que cree en la continuidad del proyecto por los próximos cinco años.En este sentido, el analista internacional José Luis Exeni, confió en que "Bolivia siga manteniendo la estabilidad, no solo política, sino económica".