Multinacional Johnson & Johnson retira talco para bebés por restos de asbesto que producen cáncer

19-10-19.-La multinacional Johnson & Johnson retiró del mercado un lote de su talco para bebés como medida de precaución luego que las pruebas de las autoridades detectaran rastros de asbesto en una botella comprada por internet, reseñó la agencia AP.



El lote retirado del mercado son 33.000 botellas que fueron distribuidas el año pasado.



J&J indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) halló cantidades minúsculas de asbesto en un envase durante una revisión rutinaria y notificó el jueves a la compañía. La empresa señaló que de inmediato comenzó la investigación con la FDA.



“En ocasiones previas, la más reciente el mes pasado, las pruebas de la FDA no hallaron asbesto”, dijo el vocero Ernie Knewitz.



J&J dijo que ya revisa en dónde fueron enviados los envases, si la botella analizada fue falsificada o es auténtica, y si la muestra se pudo haber contaminado durante la prueba.



El retiro se da mientras J&J lidia con miles de demandas que alegan que su icónico talco para bebés está contaminado con asbesto y que ha causado cáncer de ovarios o mesotelioma, un cáncer raro relacionado con la inhalación de fibras de asbesto.



En varios juicios, expertos de J&J han testificado que no se había detectado asbesto en el talco para bebés en miles de pruebas hechas en los últimos 40 años. Varios jurados han llegado a veredictos con un valor de varios millones de dólares contra la compañía, casi todos de los cuales son apelados o han sido anulados en la apelación.



El talco, el mineral más suave, se extrae de depósitos minerales de todo el mundo que pueden estar contaminados con asbesto. J&J dijo que la compañía y sus proveedores de talco hacen pruebas rutinarias para asegurar que el suyo no tenga asbesto. El talco es entonces pulverizado y purificado para uso en productos de cuidado personal para absorber la humedad.