Nicaragua: Presidente Daniel Ortega repudia amenazas de la UE sobre sanciones

19 Oct. 2019 - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega repudió que la Unión Europea (UE) sea un aliado de Estados Unidos (EE.UU.) ante las sanciones impuestas contra la nación.



El mandatario afirmó el miércoles desconocer cómo se promoverá un diálogo entre el Gobierno nicaragüense y la UE, luego que el lunes pasado sus integrantes enviarán una advertencia al país centroamericano sobre posibles sanciones.



"Yo no sé cómo se podrá promover diálogo con la UE en esas condiciones, donde parte de la misma UE amenaza con agresiones, sanciones", dijo y agregó que desea mantener relaciones de respeto tanto con esa comunidad como con EE.UU.



"Pero cómo entender que, así como EE.UU. ha marcado el paso anunciando la aniquilación de la Revolución Sandinista, la Revolución Bolivariana, la Revolución Cubana, lo han dicho con toda claridad, la UE se sume a la política norteamericana", señaló.



Por otro lado, el jefe de Estado criticó al ministro español de Exteriores, Josep Borrell, tras asegurar que conoció cuando este militaba en el ala más radical del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).



Sin embargo, destacó que ahora Borrell "no tiene el mismo tacto, es alguien que más bien parece enloquecido por la forma en que habla, la forma en que despotrica".



La UE adoptó este lunes un régimen de sanciones alegando una "crisis política" en Nicaragua y no descartó la posibilidad de emitir sanciones contra el país.



