Carta de Trump a Erdogan sobre Siria: “¡No te hagas el duro, no seas idiota!”

Credito: Reuters

18-10-19.-Los primeros periodistas que tuvieron en sus manos el documento no podían creer lo que veían. Lleva el escudo de Estados Unidos, el membrete de la Casa Blanca, el tipo de letra es el habitual y termina con la firma del presidente en rotulador negro. Y, aun así, tuvieron que reconfirmar con la oficina del presidente que esa era realmente la carta que Donald Trump había enviado a Recep Tayipp Erdogan el pasado 9 de octubre. “¡No te hagas el duro, no seas idiota!”, reclama el presidente estadounidense a su homólogo turco en la carta, despachada el día en que el ejército turco empezó a bombardear el nordeste de Siria .



No era una broma ni una trampa. La carta es real y se supone que Trump la envió porque pretendía que Erdogan parara la ofensiva y ofrecerse para mediar entre Turquía y los kurdos de Siria, que controlaban la zona con apoyo de Estados Unidos hasta que él mismo dio la orden de retirada. Méritos estilísticos y diplomáticos aparte, Erdogan hizo caso omiso de la misiva de Trump y siguió adelante con su operación, que ha consolidado a Rusia, protector de Bashar Al Asad, como gran factor del tablero sirio.



Carta a Erdogan



El ultimátum de Trump, datado el 9 de octubre, no surtió efecto



Trump iba al grano. “Estimado Presidente ¡Hagamos un buen trato!”, empieza. “Tú no quieres ser responsable de masacrar a miles de personas y yo no quiero ser responsable de la destrucción de la economía turca – como podría hacer. Ya le di una pequeña muestra a cuenta del Pastor Brunson”, le recuerda, en referencia al verano del año pasado, cuando uno de sus tuits hundió la lira turca y terminó forzando la liberación de un predicador estadounidense.



“Me he esforzado mucho en resolver algunos de tus problemas”, continúa misteriosamente. “No defraudes al mundo. Puedes hacer un buen trato. El General Mazloum” –en referencia a un caudillo de la guerrilla kurda en la autoproclamada Rojava “está dispuesto a negociar y hacer concesiones que nunca habrían hecho antes. Adjunto confidencialmente una copia de la carta que me ha mandado, que acabo de recibir”.



La peculiar diplomacia trumpiana incluye un consejo de amigo: “La historia te contemplará favorablemente si cumples con esto de la forma correcta y humana. Pero si no sale nada bueno, te contemplará para siempre como si fuera el diablo”. Y concluye: “No te hagas el duro. ¡No seas tonto! Luego te llamo. Sinceramente, Donald Trump”.



Le llamara o no, lo cierto es que el ultimátum de Trump, datado el 9 de octubre, no surtió efecto. Si su objetivo era evitar el regreso cantado de la milicia kurda a los brazos de Bashar al Asad –y por ende, de Rusia- llegó tarde. Ayer tarde, las tropas del Ejército Árabe Sirio y de Rusia entraban en Kobani. Esta localidad vivió en el punto álgido de la guerra de Siria un durísimo asedio por parte del Estado Islámico, hasta convertirse en un símbolo para los kurdos.



Este jueves, se espera la entrevista en Ankara entre el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el presidente turco, R.T. Erdogan -que inicialmente no quería recibirle, al no ser su homólogo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, también le acompaña. El alto nivel de la delegación podría envolver, con guante de seda, el mismo puño de hierro de la carta. A no ser que Trump haya vuelto a cambiar de opinión, puesto que ayer mismo se despachaba diciendo que “el PKK –al que está afiliado el “general” kurdo al que alude- es incluso peor que el Estado Islámico”.



La cadena de televisión Fox Business fue el primer medio en publicar el documento. Es posible que sea una filtración directa de la Casa Blanca. Harto de que le preguntaran si la violencia de la ofensiva turca le había pillado por sorpresa, el presidente Trump había dicho que estaba estudiando hacer pública la carta que envió a Erdogan cuando entró en el nordeste de Siria. Avisó de que era “una carta muy potente” y no ha defraudado.



Aunque los ojos del mundo pueden haber ralentizado las operaciones del Ejército Turco, que deseaba el rápido establecimiento de una “franja de seguridad”, sí que ha conseguido su principal objetivo, que era derribar los cimientos de un estado kurdo en su frontera, pilotado por las YPG, la filial siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Y de rebote, al forzar el retorno de las YPG a los brazos de Damasco, también ha dañado críticamente sus lazos con Washington.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 395 veces.

La fuente original de este documento es:

LV (https://www.lavanguardia.com/internacional/20191017/471031689503/donald-trump-erdogan-carta-ultimatum-siria-kurdos.html)