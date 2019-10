Trump llama “enferma" y "política de tercera clase" a Nancy Pelosi y cuestiona su salud mental

17-10-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó ayer “enferma” a la jefa de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, y cuestionó su salud mental después de haberla definido como “política de tercera clase” durante una tensa reunión en la Casa Blanca sobre el conflicto de Siria.El presidente insulta a Pelosi también en Twitter“¡Nancy Pelosi necesita ayuda rápidamente! O tiene algún problema ‘en el piso de arriba’, o simplemente no le gusta nuestro gran país. Tuvo un colapso total en la Casa Blanca hoy. Fue muy triste verlo. ¡Recen por ella, es una persona muy enferma!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.En otro tuit, Trump criticó “el colapso de la inestable y nerviosa Nancy” junto a una fotografía de ella de pie y señalando a Trump en la Casa Blanca, una imagen que la líder demócrata no tardó en colocar como su foto de portada en la red social de Twitter.Los tuits llegaron horas después de que Pelosi y otros líderes demócratas abandonaran abruptamente una reunión sobre Siria en la Casa Blanca debido a los supuestos insultos de Trump a la presidenta de la Cámara de Representantes. ”Ella mantuvo la calma completamente, pero él (Trump) la llamó política de tercera clase. Dijo que hay comunistas implicados (en el conflicto de Siria) y que ‘a vosotros, chicos, os podría gustar eso”, detalló el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en una rueda de prensa tras lo ocurrido.Schumer estuvo en la reunión con Trump, en la Casa Blanca, junto a Pelosi y el “número dos” de los demócratas en la Cámara Baja, Steny Hoyer, además de otros dirigentes del Congreso de ambos partidos.La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechaza el repliegue de las tropas en SiriaLa cita fue convocada por la Casa Blanca para hablar de la decisión del presidente de retirar las tropas de EE.UU del norte de Siria, donde Turquía desarrolla una ofensiva desde el pasado 9 de octubre contra las milicias kurdosirias. Justo antes de que los legisladores se dirigieran al encuentro, la Cámara Baja, de mayoría demócrata, había aprobado una resolución para rechazar el repliegue estadounidense del territorio sirio. Trump afirma en Twitter que es “la única persona que puede luchar por la seguridad de las tropas y traerlas a casa de las ridículas y costosas guerras sin fin”.Durante la rueda de prensa, Schumer se quejó de que Trump insultó a Pelosi: “Esto no fue un diálogo, fue una diatriba desagradable”.La presidenta de la Cámara Baja atribuyó el comportamiento de Trump a que estaba “perturbado”, debido al voto de los congresistas. ”Lo que vimos por parte del presidente fue un colapso, lamentablemente”, se quejó Pelosi.Hoyer, por su parte, afirmó que los asistentes al encuentro “se sintieron muy ofendidos” por el trato que Trump ofreció a Pelosi y pero que algunos legisladores de ambos partidos sí permanecieron para analizar la situación en Siria.“Fue una diatriba desagradable”Antes de la disputa, Schumer preguntó a Trump por sus planes para contener al grupo terrorista Estado Islámico (EI), a lo que el mandatario respondió que Turquía y Siria vigilarán a los prisioneros yihadistas.“Pregunté si había alguna prueba de inteligencia de que los turcos y los sirios tendrán los mismos intereses que los kurdos o nosotros para vigilar al EI; y el secretario de Defensa, gracias a Dios, fue honesto, y dijo ‘no tenemos esa prueba”, precisó Schumer y agregó que “El presidente Trump no tiene ningún plan real para contener al EI”.