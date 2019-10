TVE difunde imágenes de altercados de 2010 en Catalunya y pide perdón por el «error»

La falta de rigor a la hora de difundir información es un hecho grave que atenta contra derechos fundamentales de la ciudadanía: principalmente el de acceder a una información veraz y contrastada.

Ante las manifestaciones que se están produciendo en Catalunya, se recrudece el intento de forzar un relato de violencia. Y para ello, en algunos medios, todo vale.

Por eso es imprescindible advertir a los lectores, televidentes y radioyentes de que han de contrastar siempre la información. Evidentemente esta es una labor del periodismo, pero a la vista está que una vez que nos ofrecen información que no es veraz, los ciudadanos no tienen realmente herramientas a su alcance para poder discernir la información veraz de la que no lo es.

Precisamente acaba de suceder algo que ha de servir para saber hasta qué punto la manipulación informativa va dirigida a generar una imagen de la ciudadanía que no se corresponde con la realidad. El canal 24Horas de Televisión Española ha difundido vídeos que no corresponden a los hechos que estaban queriendo relatar.

Para justificar un relato de violencia han recurrido a imágenes del año 2010. Concretamente han utilizado imágenes de la noche del 11 al 12 de julio, cuando Andrés Iniesta marcaba un gol contra Holanda en Sudáfrica y España ganaba el primer mundial de futbol.

Precisamente las celebraciones y el desenfreno de los hinchas del futbol provocaron algunos altercados, y prendieron fuego en la Plaça de Espanya. Esta imagen ha sido utilizada para acusar a los «independentistas» de hacer arder las calles de Barcelona.

Afortunadamente en esta ocasión TVE ha tenido que pedir disculpas públicamente, cosa que no suele suceder.

Han denunciado que han obtenido la imagen y la información «de fuentes policiales».