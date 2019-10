EEUU: Adiós al ‘Día de Colón’. El estado de Whashington rebautiza el 12 de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas

Credito: Web

15-10-19.-La lista de estados y ciudades de Estados Unidos que han decidido cambiar el nombre del Día de Colón por el de Día de los Pueblos Indígenas aumenta. Uno de los últimos territorios en sumarse ha sido el Distrito de Columbia, el pequeño territorio encajado entre Virginia, Maryland y el río Potomac en el que se encuentra la capital federal, Washington, reseñó el diario español La Vanguardia.



El Consejo de DC decidió el pasado viernes que en el puente del 12 de octubre (que en EE.UU. se celebra el segundo lunes del mes) se deje de rendir homenaje a Cristóbal Colón para ensalzar, en cambio, a los pueblos indígenas americanos. El territorio, paradójicamente, debe su nombre al explorador italiano.



En los últimos años, más de un centenar ciudades y estados han decidido dar la espalda al explorador italiano



“El Día de Colón fue designado como día festivo a nivel federal en 1937 a pesar de que Colón no descubrió América, a pesar de que millones de personas ya vivían en Norteamérica cuando él llegó a las Américas y a pesar de que nunca puso un pue en los actuales Estados Unidos” (llegó al archipiélago de las Bahamas), recalcó durante el debate el concejal David Grosso, responsable de la propuesta. Más allá de las inexactitudes históricas, “Colón esclavizó, colonizó, mutiló y masacró a miles de indígenas en las Américas”, defendió Grosso.



Washingon DC, Vermont, Dakota del Sur, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Berkeley… En los últimos años, más de un centenar ciudades y estados de EE.UU., además de algunas universidades, han decidido dar la espalda al explorador italiano para ensalzar en cambio la resiliencia de los pueblos indígenas frente a los invasores. Este año, además de DC, se han sumado a la lista Maine, Nuevo México, Grand Forks (Dakota del Norte), Dallas y Wisconsin, aunque en este caso se ha optado por homenajear simultáneamente al conquistador y a los nativos americanos.



No sólo Colón está en su diana. A ataques a como la decisión de Los Angeles de retirar, el año pasado, una de las 200 estatuas que hay actualmente en EE.UU. en honor al explorador, se suman los sufridos por la figura de Fray Junípero Serra (el fraile franciscano que fundó nueve misiones en la Alta California y cuyo nombre la universidad de Stanford ha retirado de su campus) se enmarcan dentro de una corriente de revisionismo histórico más amplio que desde hace unos años recorre a Estados Unidos.



De acuerdo con numerosos historiadores, americanos y españoles, además de instituciones como el Hispanic Council, esta tendencia se basa en una versión distorsionada de los hechos (en ocasiones se usan términos como “genocida” o “símbolo de odio” contra Colón), denunciada también desde las misiones diplomáticas de España en el país. El director del Instituto Cervantes en Nueva York, Luis García Montero, se revolvió la semana pasada contra el enfoque mismo del debate. “Las culturas indígenas eran tan brutales y crueles” como la cultura española de entonces, declaró la semana pasada a los medios. Lo importante, defendió, es “comprometernos todos con el futuro, y el futuro son los derechos humanos”.



Durante los debates en Estados Unidos sobre el Día de Colón el papel de España como país en este episodio histórico apenas aparecen. La fiesta se ha utilizado históricamente para ensalzar la herencia hispana del país, aunque su designación como festivo está más bien relacionado con la nacionalidad de Colón, natural de Génova. La primera vez que se celebró el Día de Colón en EE.UU., como recordaba hoy la radio pública NPR, fue en 1892, un día después del linchamiento masivo de once italoamericanos en Nueva Orleans. La fiesta pronto se convirtió en una forma de reclamar el lugar de esta comunidad en el país. Hoy en día muchos americanos de origen italiano siguen celebrando en el Día de Colón sus contribuciones a EE.UU. y han protestado los intentos por minar la relevancia histórica de la figura.



Grosso, concejal de DC, llevaba cinco años intentando sacar adelante una propuesta para acabar con el Día de Colón en Washington. Lo ha logrado mediante una propuesta de ley de emergencia que ha entrado en vigor hoy, para hacer efectivo el cambio de denominación el mismo día de la celebración. De momento, sólo estará un vigor por un año. “Esperemos que sea sólo el primero, no el último”, declaró el concejal, que obtuvo el apoyo de otros ocho miembros del consejo de DC. Dos se abstuvieron, uno de ellos abogando por una manera de homenajear tanto a Colón como los pueblos nativos.