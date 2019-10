(VIDEO) Simpatizantes de Trump publican un vídeo parodia donde el presidente mata a periodistas y rivales políticos

14-10-19.-Un vídeo parodia falso que muestra a Donald Trump cómo un asesino que asesina a distintos personajes mediáticos y rivales políticos fue emitido durante una conferencia de sus simpatizantes en el club de golpe del presidente de Estados Unidos en Miami.En una de las escenas, sacada de la película 'Kingsman: Servicios secretos', comedia británica de espionaje de 2015, un hombre cuyo rostro ha sido sustituido por la cara de Trump dispara a personas cuyas caras son logos de medios como la CNN, el Washington Post, Político, la NBC o The Guardian.La historia transcurre luego en una "iglesia de las fake news" donde un personaje que representa a Trump ataca a John McCain, Bernie Sanders, Barack Obama y Mitt Romney.Según uno de los organizadores del evento, titulado "Prioridad Americana" (American Priority), que tuvo lugar la semana pasada en el club de golf que Trump tiene en Miami, el polémico vídeo se emitió durante una charla "sobre los memes"."Rechazamos toda violencia política y buscamos promover un diálogo sano bajo la protección de la libre expresión", declaró Alex Philipps al periódico The New York Times, que alertó en primer lugar sobre la difusión del vídeo."No es la primera vez que los simpatizantes del presidente promueven la violencia contra los medios en un vídeo que les parece divertido. Pero, de lejos, es el peor", denunciaba en Twitter la televisión CNN, que ha pedido a la Casa Blanca denunciar el vídeo por considerarlo "un apoyo a la violencia".La asociación de corresponsales de la Casa Blanca también ha pedido a Trump a denunciar el vídeo.Un portavoz de su campaña de cara a las presidenciales de 2020, Tim Murtaugh, declaró al New York Times que el vídeo "no está producido por el equipo de campaña" y ha añadido que "no toleramos la violencia".Los medios de comunicación son uno de los blancos más habituales de las críticas y los ataques verbales de Trump, que a menudo tacha a los periodistas críticos de "enemigos del pueblo".