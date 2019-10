(VIDEO) Diálogo en Ecuador: Moreno propone un nuevo decreto y el movimiento indígena insiste en derogar el 883

13 Oct. 2019 -El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, junto a varios ministros, inició un diálogo con representantes de los movimiento indígenas del país, que se mantienen en protesta contra el 'paquetazo'.



La reunión se produce este 13 de octubre con mediación del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, así como de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.



El mandatario ha vuelto a acusar a Rafael Correa y a una serie de elementos extranjeros de incitar a la violencia en el país sudamericano y de causar una situación "casi apocalíptica".



"Jamás ha sido mi intención, afectar a los más desposeídos", dijo Moreno, al explicar por qué se emitió el Decreto Ejecutivo 883, que elimina el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, así como al diésel, incrementando sus precios. Medida que provocó la convulsión social que se ha extendido por 11 días y que ha dejado un saldo de 7 muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos.

Impuesto a los que más tienen, puntualmente por el combustible.

Incautación de bienes y dinero a corruptos.

Eliminar sueldos vitalicios.

Explicó que la medida busca eliminar beneficios a "los más ricos del país", así como a los "contrabandistas".Insistió que su plan es que el dinero que estaba destinado a los subsidios vaya "a los más pobres", mediante "proyectos macro, medianos y micro".No obstante, señaló que está dispuesto a emitir un nuevo decreto, que sustituya al 883 y, para estudiar la medida, propuso la creación de comisiones."Estamos dispuestos a encontrar formas para no perjudicar a los más pobres, pero no puedo aceptar un subsidio a la gasolina extra y no estoy de acuerdo como ecuatoriano que se subsidie a quien conduce en la ciudad", dijo, por su parte, el ministro de Economía, Richard Martínez.Derogatoria del decreto 883Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), dijo que "el pedido del país es la derogatoria del decreto 883"."Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social", enfatizó Vargas. Explicó que el alza de los combustibles generará aumento de pasajes y de la canasta básica.Señaló que, además, esa medida "no tiene relación con el Plan Todo una Vida", presentado por el mandatario para gobernar.Además, pidió que las reformas laborales y tributarias que el Ejecutivo anunció que enviaría al Parlamento, sean estudiadas primero por la Corte Constitucional.Vargas señaló que si no se cumplen las demandas del movimiento indígena, permanecerán en protesta. "Si tendríamos que dar la vida, así lo haríamos", señaló."No nos tuvieron compasión"El representante de los movimiento indígenas dijo que "se han violado muchos derechos constitucionales", como el derecho a la protesta, durante las manifestaciones que han realizado en todo el país."Con mis propios ojos he visto morir a mi gente, a mis líderes", mencionó y sentenció: "no vamos a negociar nuestros caídos. Esperamos que hoy se encuentre una decisión definitiva y duradera".Pidió al mandatario la separación del cargo de los ministros del Interior, María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la actuación de las fuerzas policiales y militares en las manifestaciones.En la misma línea se pronunció Mirian Cisneros, del pueblo Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana.Reclamó al mandatario por la represión vivida, en especial, el ataque que sufrieron en las inmediaciones del Parlamento el pasado viernes. "No nos tuvieron compasión", dijo."Han muerto nuestros hermanos, eso quiere decir que el presidente nos está mandando a atacar", agregó y señaló que eso ha pasado, pese a que han "venido con una lucha pacífica"."Que en su conciencia quede todos los hermanos caídos en esta lucha", le enfatizó al mandatario.Cisneros también señaló que en estas protestas no se han sentido sola, "porque la lucha ha sido de todos los pueblos ecuatorianos, mestizos, indígenas"."La derecha está administrando al país"Vargas también señaló: "hoy se ve, se siente clarito, señor presidente, que la derecha está administrando el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI)".Por ello, pidió al mandatario que "transparente todos los acuerdos a los que ha llegado con el FMI".También le recalcó al mandatario: "tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria".Denunció que en los más de dos años de Gobierno del mandato de Moreno, no han avanzado en el diálogo establecido desde su administración con los movimientos indígenas.Arnaud Peral, coordinador residente de la ONU en Ecuador, mencionó que "es una victoria estar sentados en la mesa" e indicó que el pueblo espera resultados concretos.Alternativas"Señores del Gobierno no subestimen al movimiento indígena, debemos dejar de echar la culpa al correismo", comenzó su discurso, por su parte, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).El representante indígena presentó algunas alternativas al mandatario, como opción en caso de derogar el Decreto Ejecutivo 883.

"Para que haya paz inmediata se debe derogar ya el Decreto 883", insistió.



"Desde 1998 he estado en procesos de movilización y nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo hemos visto estos días", añadió Iza, tras criticar la dirigencia de Romo y Jarrín al frente de las fuerzas policiales y militares.