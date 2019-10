Brasil: Lula reiteró que demostrará su inocencia

13 de octubre de 2019.- Desde la sede de la Policía Federal de Curitiba, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y ex presidente brasileño aseveró que probará "que los ladrones fueron los que me arrestaron” y espera que la Justicia les llegue, aseguro que saldrá de prisión como entró, “con la cabeza bien alta”.



Durante una entrevista a la televisora France 24, el exmandatario expresó que se hará justicia sobre su caso, lo que será “cuestión de tiempo. Donde nací, aquellos que no mueran antes de los cinco años de hambre no morirán por una queja. Aprenderán lo que es meterse con un ciudadano honesto y decente. Probaré que los ladrones fueron los que me arrestaron”.



El antiguo sindicalista de 74 años, quien cumple una sentencia por supuestos actos de corrupción desde 2018, ratificó su voluntad de devolverle la dignidad a Brasil.



Lula señaló ademas que al presidente Jair Bolsonaro no le interesa la preservación del medioambiente, en referencia a la situación del Amazonas, afectado por incendios forestales.



“A Bolsonaro no le gustan los indígenas, no le gustan los recolectores de caucho, no le gustan los árboles, no le gusta el Partido de los Trabajadores, no le gustan los pobres, no le gustan los sindicalistas”, acotó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 61 veces.