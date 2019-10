Dos misiles impactan a buque petrolero iraní frente a costas saudíes

Imagen de archivoa del petrolero iraní Sabiti oil en el Mar Rojo Credito: Reuters

11-10-19.-Un buque petrolero de Irán fue impactado el viernes por dos misiles en el Mar Rojo frente a las costas de Arabia Saudita, reportaron funcionarios y medios iraníes, en un hecho que agudizaba la tensión en un área donde se han producido desde mayo varios ataques a cargueros e instalaciones de crudo, reseñó la agencia Reuters.



El buque Sabiti, que estalló en llamas, sufrió graves daños y una filtración de petróleo luego de ser atacado en la mañana a unos 96 kilómetros del puerto saudí de Yeda, reportaron medios iraníes. La agencia estatal de noticias IRNA dijo que la filtración ya había sido controlada.



El incidente, que no ha sido confirmado de manera independiente aún, es el último que afecta a tanqueros en la región del Mar Rojo y del Golfo Pérsico y es probable que aumente las fricciones entre Teherán y Riad, archirrivales en la zona que están enfrentados de forma interpuesta en conflictos como Yemen, situado en el extremo sur del Mar Rojo.



La Compañía Nacional del Petróleo Iraní (NIOC, por sus siglas en inglés), propietaria del barco, dijo en un comunicado que el tanquero fue atacado con dos misiles, pero negó una información que aseguraba que procedían de Arabia Saudita. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también dijo que el buque fue alcanzado dos veces.



“Aquellos detrás del ataque son responsables de las consecuencias de esta peligrosa aventura, incluida la peligrosa contaminación ambiental causada”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Mousavi, a la televisión estatal.



El Mar Rojo es un una ruta de carga marítima clave para el petróleo y otras materias primas, al estar conectado con el océano Índico a través de Canal de Suez. Los precios del petróleo se dispararon tras la noticia y fuentes de la industria dijeron que los costos del transporte marítimo ya estaban escalando.



Nadie se adjudicó la responsabilidad por el incidente, que ocurre luego de ataques contra buques petroleros en el Golfo Pérsico durante mayo y junio, y agrava las tensiones que provocó el asalto con drones contra instalaciones de crudo de Arabia Saudita en septiembre.



Estados Unidos, inmerso en una fuerte disputa con Teherán por sus planes de seguir adelante con la actividad nuclear, ha culpado a Irán por esos incidentes en el Golfo Pérsico. La república islámica niega las acusaciones.



Riad no comentó de inmediato los reportes del viernes. La Quinta Flota de la Armada estadounidense, que opera en la región, dijo que está al tanto de los reportes pero no tiene más información.