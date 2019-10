Reino Unido: Cinco personas fueron apuñaladas en un centro comercial de Mánchester

Credito: AFP

11-10-19.-Un ataque con arma blanca en un centro comercial de la ciudad de Mánchester, al norte de Inglaterra, dejó este viernes al menos cinco heridos, informó la policía, que explicó que la Fiscalía antiterrorista británica está a cargo de la investigación, reseñó la agencia AFP.



El ataque se produjo poco antes del mediodía e hizo que un importante dispositivo policíal se desplegara rápidamente en el lugar de los hechos. Un hombre de unos 40 años fue detenido y está siendo interrogado. Varios videos publicados en las redes sociales mostraban a varios agentes deteniendo al sospechoso.



La policía explicó que dada “la localización del incidente y su naturaleza los agentes de la policía antiterrorista están investigando”. Sin embargo, no se descarta ninguna pista, añadió la policía.



Al menos cinco personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital, aclararon los servicios de socorro.



El primer ministro británico, Boris Johnson, se dijo “conmocionado” en un mensaje publicado en la red social Twitter y agradeció la rápida intervención de fuerzas del orden y equipos médicos.



Según los medios de comunicación locales, el centro comercial de Arndale, donde tuvieron lugar los hechos, fue evacuado.



Un testigo, llamado Jordan, contó a la agencia de prensa local PA que vio a un hombre “armado con un cuchillo que se precipitaba hacia varias personas”. Poco después “los agentes de seguridad ordenaron el cierre de todas las tiendas y pidieron a los clientes que se dirigieran hacia una parte del centro comercial”.



Freddie Houlder, de 22 años, explicó que “oyó gritos en el exterior” de la tienda en la que se encontraba. Una mujer entró, muy nerviosa, diciendo que un hombre había intentado apuñalarla. En un principio, la mujer pensó que era un cuchillo falso, pero “rompió a llorar” cuando la policía le dijo que era un arma de verdad.



“Por suerte, tenía una chaqueta bastante gruesa” y el agresor no logró su objetivo, explicó este testigo.



Al parecer, el hombre intentaba agredir a la gente que pasaba a su lado, completamente al azar.



Mánchester no ha olvidado el atentado yihadista ocurrido en la ciudad el 22 de mayo de 2017, cuando un hombre llamado Salman Abedi hizo estallar una bomba a la salida de una gran sala de conciertos en la que había actuado la estrella del pop Ariana Grande.



Veintidós personas murieron en este ataque suicida reivindicado por el Estado Islámico (EI), entre ellas siete niños, y 260 personas resultaron heridas.



Una investigación parlamentaria concluyó que los servicios de inteligencia británicos dejaron escapar varias ocasiones para impedir que el yihadista pasara a la acción y cometiera el atentado.