(VIDEO) Policía ecuatoriana agrede al equipo de Rusia Today durante las protestas en Quito

10 de octubre de 2019.- Miembros de la cadena RT y otros integrantes de la prensa han resultado heridos durante las acciones policiales de dispersión de las protestas con porras, balas de goma y gas lacrimógeno.El equipo de RT ha denunciado haber sido víctima de las acciones policiales para controlar a los manifestantes en la capital de Ecuador, sumida en protestas en contra del 'paquetazo' del presidente Lenín Moreno.En concreto, la dispersión de las protestas en Quito por parte de agentes con porras ha dejado herido a un camarógrafo de la cadena, al tiempo que el corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan y otros miembros de la prensa recibieron golpes."Nuestro camarógrafo, Andrés, fue agredido por la Policía [...] le dieron un porrazo fuerte en la mano", cuenta el corresponsal. "A mí me empujaron, caímos [...] nos pisaron encima, la Policía nos aporreaba", añade.Fuertes disturbios han tenido lugar en las inmediaciones del Palacio Presidencial y de la Asamblea Nacional, con una multitud de manifestantes entre los que se cuentan miles de miembros de las comunidades indígenas.Sánchez O'Donovan precisa que los choques con los oficiales han sido "constantes, brutales y muy, muy violentos", y se han agudizado luego de que se diera a conocer que el presidente ecuatoriano ha regresado a la capital tras haber trasladado la sede del Gobierno a Guayaquil.Guayaquil vive una jornada de represión policial contra opositores al 'paquetazo' de MorenoLa dispersión de los manifestantes ha incluido también el disparo de balas de goma y la aplicación de gas lacrimógeno, de acuerdo con el reporte desde el sitio de los hechos. No se cuenta con un saldo exacto de heridos, pero se estima que decenas de personas podrían haber resultado afectadas."Nos ha salvado la vida el casco", señala el corresponsal Sánchez O'Donovan.Entretanto, ciertas partes de Quito aparentemente recobran la normalidad, y se han visto caravanas indígenas que han salido de la capital de regreso a sus comunidades, pero se mantiene incierto si los movimientos de protesta volverán a cobrar fuerza en las próximas horas. Por su parte, líderes comunitarios aseguran que la lucha no ha acabado.