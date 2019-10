(VIDEO) Ecuador: Alcaldesa de Guayaquil se prepara para enfrentar marcha indígena tal como si fuera a una guerra civil

9 Oct. 2019 - Este martes 8 de octubre, la alcaldesa de Guayaquil en Ecuador, Cynthia Viteri, dijo “con nosotros no podrán, con Guayaquil nadie se mete”, mientras a su alrededor tropas de seguridad se alistan como si fueran a enfrentar una guerra civil, esto cuando el movimiento indígena se dirige hacia la sede transitoria del Gobierno Nacional.Señaló la regente predispuesta a un enfrentamiento civil, que grupos armados quieren “tomarse la ciudad y nosotros como guaraquireños no vamos a permitir que haya vandalismo, robos y saqueos. La democracia no caerá”.Pero antes Viteri publicó por la red social Twitter, “cada uno de nosotros debe saber que cuenta con el valor, la fuerza y el amor suficiente para defender esta ciudad. Con nosotros no podrán, con Guayaquil nadie se mete”.Este miércoles se cumple siete días de fuertes protestas en contra del paquetazo económico impuesto por el presidente Lenin Moreno. Estado de excepción y toque de queda nocturno en las instituciones públicas fue activado en Ecuador por orden presidencial.