Más de 100 horas de protestas hasta anoche en Ecuador tras anuncio de medidas económicas

El pasado 01 de octubre el Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció unas medidas económicas que han sido denominadas como el "Paquetazo de Moreno". Entre estas medidas están eliminar subsidios para el uso de combustibles fósiles y liberar el precio del diésel y la gasolina extra y extra con etanol, la entrega de USD 15 mensuales adicionales en bonos a 300.000 familias, eliminación o reducción de aranceles para maquinaria y materias primas agrícolas e industriales, renovación de contratos ocasionales con 20% menos de remuneración, entre otras.

En el Decreto Ejecutivo 883 del 2 de octubre se confirma los cambios en los precios del combustible, por lo que las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 %. Además, el decreto establece que los precios de estos derivados se fijarán de manera mensual.

Otra medida fue la reducción del período vacacional de los empleados públicos de 30 a 15 días. Además, determinó que los trabajadores públicos deberán donar un día de su salario al mes.

Como protesta, los transportistas paralizaron sus actividades luego del anuncio de la eliminación de subsidios en combustible. El paro de transporte fue levantado el pasado 4 de octubre a las 18:40. La información la dio a conocer Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).

Pero, desde el 2 de octubre el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Popular y Parlamento Laboral notificaron una serie de movilizaciones.

El 3 de octubre a causa del paro de transporte el gobierno suspendió las actividades académicas. Y ese mismo día se desarrollaron varias protestas que han sido denominadas como un "estallido social" por lo que fue decretado un estado de excepción nacional por 60 días. La medida suspende el derecho a la libertad de asociación y de reunión en todo el territorio ecuatoriano, como seguridad de Estado.

El lunes 7 de octubre el Presidente Lenin Moreno trasladó la sede de gobierno a Guayaquil, "Me he trasladado a Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", dijo el jefe de Estado en un mensaje transmitido en Cadena Nacional.

Aunque el Presidente de Ecuador reiteró el respeto al derecho a la movilización, las autoridades policiales y militares han reprimido fuertemente a los manifestantes, lo que ha dejado hasta este 8 de octubre la cifra de 2 fallecidos y 570 detenidos. El secretario de la Presidencia, Sebastián Roldán, confirmó que han sido arrestados por "actos de delincuencia"

Hay que resaltar que este martes 8 de octubre fue tomado el Palacio Legislativo por manifestantes y en Chimborazo y Pastaza fueron tomadas sus gobernaciones provinciales. Luego de estos hechos fue decretado "Toque de queda" entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, según reza el Decreto Ejecutivo 888 que expresa "No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas, tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas".