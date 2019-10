Correa: «Nadie puede creer afirmaciones de Moreno, porque su actitud ya es realmente de locura»

8 Oct. 2019 - El expresidente de Ecuador, Rafael Correa en entrevista concedida al canal de noticias RT, señaló este martes su punto de vista sobre la situación de Ecuador, país que sufre una intensa oleada de protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno, a raíz de la aprobación de una serie de medidas económicas que podrían derivar en un notorio recorte de los derechos al sector de los trabajadores.



Además, el exmandatario ha podido responder a las acusaciones que Moreno ha vertido contra él y contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al asegurar que ambos están detrás de las manifestaciones y los disturbios, que no cesan desde la semana pasada.



Correa señaló que las declaraciones del presidente ecuatoriano son «una muestra de la enajenación que tiene Moreno en todo su Gobierno», y le ha reprochado que le culpen a él, constantemente, «del mal manejo económico, del crecimiento de la inseguridad y del fracaso de todas sus políticas». En cualquier caso, Correa señala que «ya nadie puede creer» las afirmaciones de Moreno, porque su actitud «ya es realmente locura».



¿Quién roba la democracia?



«Dicen que somos golpistas y que queremos desestabilizar al Gobierno», denunció Correa, que se muestra convencido de que «los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana».



El expresidente sostuvo que a sus adversarios políticos «no les interesa la democracia: les interesa seguir controlando el poder, controlando al pueblo ecuatoriano» para poder aplicar unas políticas «que perjudican a las grandes mayorías, pero benefician a sus negocios». «Los que robaron la democracia son ellos», sentenció tajantemente.



Correa indicó una «salida constitucional» para esta situación, y en su opinión no es otra que «anticipar las elecciones y que el pueblo vote». «Así se resuelven los conflictos en democracia: en las urnas», insistió el exmandatario.



El expresidente comentó la manera en que los medios de comunicación hegemónicos están relatando lo sucedido en Ecuador, a lo que agregó que “el comportamiento de estos medios es vergonzoso. Es obsceno cómo ocultan la represión. El país sufre una tremenda conmoción y ellos siguen pasando telenovelas y dibujos animados».



Las acusaciones de Moreno



En concreto, Moreno había declarado textualmente que «el sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización», y describió a ambos políticos como «corruptos» y evasores de la Justicia. «Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado», aseguró el presidente, subrayando que las personas que incitan a la violencia son en realidad «individuos externos pagados y organizados».



Moreno, además, ha anunciado el traslado de la sede gubernamental de la capital, Quito. «Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen», aseguró el mandatario.



El pacto con el FMI es puro cuento



Correa también ha acusado al Ejecutivo de Moreno de mentir acerca del tamaño de su deuda para justificar un pacto con el FMI –del que surgen las polémicas medidas que tratan de imponer a la población– que no era necesario.



«Es puro cuento», asegura el exmandatario, denunciando que sus rivales políticos «desde el principio traicionaron el programa económico» para tratar de «imponer el neoliberalismo» y contentar así a los grupos de poder que respaldan a Moreno.



«Estos grupos buscaban el neoliberalismo, el ‘sálvese quien pueda’, y minimizar el Estado», asegura Correa, que lamenta que Ecuador no se veía sometido a medidas económicas tan duras «desde hacía 14 años».

