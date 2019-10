Bolivia: Evo Morales lidera la intención de voto para comicios del 20 de octubre

Credito: Reuters / Sputniknews

7 de octubre de 2019.- El presidente boliviano, Evo Morales, sigue liderando la intención de voto en su país para las elecciones generales del 20 de octubre, según un sondeo.



Los resultados de una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), publicados este fin de semana, revelan que el mandatario del país y candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se ubica en primer lugar en intención de voto, con el 38,8 por ciento.



“En 2014, cuando ganamos con el 64 por ciento, en el mejor de los casos las encuestas nos daban entre 49 por ciento y 51 por ciento y apareció un voto superior de más de 10 por ciento”, ha explicado el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, recordando que igual sucedió en 2009, pues los votos escondidos provienen de las zonas muy alejadas a las que no llega ningún encuestador.



Según el sondeo, el 16,1 por ciento votará en blanco/nulo (8,1 puntos porcentuales), no votará el 2,3 por ciento y los indecisos suman (5,7 puntos sobre 100).



Asimismo, García Linera ha asegurado que Morales cuenta con el respaldo del sector rural y que el voto escondido, principalmente en el área rural, puede aumentar entre 7 y 11 puntos porcentuales el apoyo al partido gobernante.



Morales, con una diferencia de 13,3 unidades porcentuales, supera a su inmediato rival y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.



El candidato del partido Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, también se sitúa en el tercer puesto con el 11,3 por ciento de intención de voto, seguido de Félix Patzi (3,3 por ciento) y de Víctor Hugo Cárdenas (1,9 por ciento).



Por otra parte, García Linera ha enfatizado que las clases populares no siempre revelan lo que tienen en la mente al encuestador y mantienen su decisión hasta el último momento, por lo que se espera que en los comicios generales del 20 de octubre el MAS triunfe en primera vuelta.



Morales llegó al poder en 2006, con el 54 por ciento del sufragio y fue reelecto en 2009 y 2014 con más del 60 por ciento de respaldo. La oposición del país ha mantenido una posición dura contra una nueva postulación de Morales.



La derecha boliviana demanda que se respeten los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, según los cuales, Morales no puede postularse en las elecciones de 2019; sin embargo, un fallo constitucional reconoció el año pasado el derecho del presidente indígena a buscar otro mandato, una decisión que contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).