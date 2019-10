Exdiplomática española sostiene que hay un cambio de roles: Rusia teje estrategias y EEUU actúa como saqueador

Ana Palacio, excanciller de España

5 octubre 2019 - Exdiplomática española señala cómo Rusia y EE.UU. “han cambiado de roles” en la escena internacional: Moscú teje estrategias y Washington actúa como saqueador.



“Rusia y EE.UU. cambiaron de roles en el ámbito internacional. Ahora Moscú es un estratega, influye en la situación del mundo, mientras que Washington actúa como un saqueador”, opinó Ana Palacio, excanciller de España, en un artículo para la unión internacional de editores, prensa y periódicos Project Syndicate.



En la columna de opinión, publicada el viernes, la exministra (2002-2004) subrayó que en el pasado, muchos percibieron a Rusia como un poder perjudicial para el orden mundial, en concreto, después del 2014, con las supuestas implicaciones del Kremlin en la crisis de Ucrania y la asistencia militar a Siria.



Añadió que el tiempo ha demostrado que Rusia se ha convertido en un verdadero sujeto de poder. En este sentido, detalló que la estrategia que planeó en su día el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de cara a la crisis que estalló en Ucrania, ahora está dando frutos, al verse cómo su par ucraniano, Volodímir Zelenski, baraja dar su consentimiento final para adoptar la ‘fórmula de Steinmeier’, y así reabrir las vías de la normalización de las relaciones entre Rusia y el Occidente.



En la ‘fórmula de Steinmeier’ se contempla la posibilidad de que se celebren elecciones en los territorios de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que Kiev no controla, según las leyes electorales de Ucrania.



Por otro lado, Palacio cree que Rusia logró otra victoria a nivel global a través de su papel mediador en Siria, al subrayar que Moscú ha conseguido acercar las posturas de todas las partes enfrentadas en el país árabe para consensuar la formación de un Comité Constitucional.



En su opinión, la influencia de Moscú en el mundo se ha intensificado ante la pérdida de liderazgo de Estados Unidos y, como ejemplo, citó la coyuntura que se dio tras los ataques a las instalaciones petroleras de la compañía saudí Aramco, de los cuales Washington acusó sin pruebas a Irán.



En cambio, la exfuncionaria agregó que Putin, con su estrategia, ha posicionado a Rusia como un garante de la estabilidad en la región al no culpar a Teherán de los aludidos ataques, cuya autoridad reivindicaron las fuerzas de Yemen.



“Putin dijo que trabajaría con todas las partes. Este es el enfoque de un estratega, no de un saqueador”, enfatizó Palacio para después resaltar que “hoy en día, muchos consideran a Estados Unidos como un garante de estabilidad solo en virtud de su costumbre y no del estado real de las cosas que ocurren en estos momentos”.



Palacio destacó, además, que el retiro de Washington de convenios claves, como el pacto nuclear sellado entre Irán y el Grupo 5+1 (entonces integrado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) o el Acuerdo de París contra cambio climático, entre otros, hace que su comportamiento sea igual que al de saqueadores.