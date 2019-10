México otorga asilo político a excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño

El excanciller de Ecuador Ricardo Patiño.

5 Octubre 2019 - El excanciller de Ecuador Ricardo Patiño confirmó hoy que las autoridades de México le concedieron asilo tras la 'persecución política' impuesta por el actual Gobierno del presidente Lenín Moreno.



'Llegué en abril a México y le pedí al Gobierno que me conceda la calidad de refugiado por razones políticas y me la acaban de dar. El 2 de septiembre México reconoce que yo soy un perseguido político del Lenín Moreno, lo cual agradezco mucho', precisó Patiño a la agencia de noticias rusa Sputnik.



La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Ecuador dictó el 18 de abril pasado prisión preventiva contra el exministro de Relaciones Exteriores con la finalidad de que respondiera por un supuesto delito de instigación.



La acusación reponde a un discurso emitido por Patiño en 2018 en una asamblea en la localidad de Latacunga, provincia central de Cotopaxi, desde donde afirmó que era necesario 'prepararnos para la represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo'.



Tras la orden judicial el excanciller salió del país en abril, acción por la cual el órgano judicial ecuatoriano solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una orden de captura.



Asimismo, Patiño explicó a Sputnik que el Gobierno democrático de México evalúo su situación y apegados a la realidad, realizaron un informe de 56 páginas para fundamentar el asilo.



'Me dieron el asilo no porque somos amigos, sino porque vieron la realidad y realizaron un informe absolutamente documentado de la persecución (...) La situación que estamos viviendo en Ecuador se parece a las dictaduras que se dieron en el Cono Sur entre los 60 y 70', agregó el exjefe de la diplomacia ecuatoriana.



Igualmente, argumentó que por el mero hecho de haber dado un discurso en una reunión política, donde pidió a la militancia salir a las calles sin violencia, es perseguido por instigación al delito.



Ricardo Patiño fue canciller de Ecuador entre 2010 y 2016, y ministro de Defensa (2016-2017) ambos cargos asumidos durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).