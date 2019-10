Nicolás Rivera: “En Ecuador hay un cerco comunicacional”

El periodista Nicolás Rivera visitó Ecuador recientemente.

5 Octubre 2019 - Descontento, frustración, rabia, desesperanza y decepción, forman parte de los sentimientos que sienten las y los ecuatorianos ante las políticas económicas y sociales que viene aplicando el presidente de esa nación, Lenín Moreno, quien traicionó los ideales de la Revolución Ciudadana, que comenzó el exmandatario Rafael Correa.



Así lo narró, al Diario VEA, Nicolás Rivera, periodista y locutor venezolano, quien estuvo en Ecuador entre los días 5 de septiembre y 3 de octubre, con la finalidad de conocer por qué nuestros connacionales que emigran han seleccionado esta nación como destino. Visitó Jambelí, Las Piñas, San Lorenzo, Manta, San Mateo y Guayaquil.



¿Cómo percibió el ambiente?



-Una de las cosas de la inmigración venezolana a Ecuador ha sido por el tema de la divisa, trabajar por dólares. En Ecuador me encontré con varias situaciones económicas dentro de los pueblitos. Hay pueblitos que sobreviven con 10 dólares diarios, hasta con 5 y 2 dólares diarios. Guayaquil es una de las ciudades muy movidas en cuanto a materia económica, dividida entre el sur y el norte. El sur es la zona pudiente y el norte son los barrios, que allá se les dice cooperativa, donde igualmente viven al día. El salario básico es entre 397 y 412 dólares mensuales, pero la mayoría de los trabajadores de los locales ganan entre 150 y 200 dólares mensuales.



Y, en cuanto al clima social ¿qué observó?



-En Ecuador hay un cerco comunicacional que está basado en el entretenimiento, el cual impide que se transmita una problemática social que está latente en las calles. En su mayoría los medios de comunicación en Ecuador son muy amarillistas, y basados en el entretenimiento; las únicas noticias que se escuchan allá son tres. La primera es lo que ellos llaman la crónica viva, que es el acontecer del ciudadano que atropellaron, el atraco y el homicidio. La segunda, basada en la novela, es un alto porcentaje de novelas que transmiten en el día; y el tercero es el fútbol ecuatoriano. Otra de las informaciones que son muy latentes son la migración venezolana, el presidente Nicolás Maduro, y el juicio que le están abriendo al compatriota Rafael Correa. Eso son las principales noticias que se generan a través de los medios de comunicación y eso impide que el sector humilde, que es el más desfavorecido, hable de política. En las últimas semanas se trató de ablandar lo que venía en puerta que es el paquetazo económico.



– ¿Cuál fue el sentimiento de los ecuatorianos ante el paquetazo?



-Entre las conversaciones previas con los compañeros ya se sentía el malestar. Tienen dos años sin recibir aumento de sueldo. El tres de octubre amaneció con un elevado precio la gasolina, que, por supuesto, trae una cola en el aspecto económico del país. A través de las redes sociales ya se venía anunciando el paro nacional de transporte, que trajo como consecuencia que el gobierno, el día anterior, en la mañana, anunciara la suspensión de clases. Esto por los medios de comunicación no se dio a conocer y fueron, una vez más, las redes sociales las que dieron a conocer el anuncio. Dentro del pueblo hay un gran malestar debido a que los anuncios y las políticas, que viene realizando Lenín, han sido planes económicos que favorecen a las clases más pudientes y al empresariado.



– ¿Vivió las protestas que se generaron en las calles?



-Sí, estuvimos presentes. El anuncio del llamado paro, que comenzó el tres, pudimos estar en la calle desde las 6:30 de la mañana. Todos acataron el llamamiento a paro y los sindicatos suspendieron las clases. Ellos anunciaron el paro, y, progresivamente iban a subir los niveles de protesta. El jueves en la noche se declaró el estado de excepción y esto trajo como consecuencia que en algunos sectores de Guayaquil y de Quito suspendieran el servicio eléctrico, a partir de las 10 de la noche.



– ¿Cómo tomó el pueblo la suspensión del servicio eléctrico y el estado de excepción?



–Hay un descontento generalizado, un descontento y sentimientos encontrados. Esto generó palabras horrendas hacia Moreno, que tanto le ha mentido al pueblo como que lo único que falta es que se pare de la silla de ruedas y camine y sea mentira que tenga esa dificultad. Es tanto lo que le han mentido que la gente cree que no está en silla de ruedas sino que camina. Y por supuesto, sentimientos encontrados porque ninguno de los gobiernos, incluyendo a Rafael Correa, había suspendido el subsidio de la gasolina.



– ¿Qué dicen los ecuatorianos sobre la vuelta al Fondo Monetario Internacional?



-Unos pensaban que Moreno no realizaría esos anuncios y otros decían sí, y al final obedeció a un paquete del Fondo Monetario Internacional. Es una medida que obedece a eso, son medidas que no van en el fortalecimiento de la parte social del ecuatoriano sino que degrada aún más en la vida social y por supuesto todo esto se suman los venezolanos en Ecuador, que muchos dicen: esto no pasa en mi país. Reconocen que esto no pasa en Venezuela. Las horas de trabajo a través de las trasnacionales son descomunales, 12 o 15 horas de trabajo diario además de laborar de lunes a lunes, y si quieres un día libre tienes que redoblar con el día y la noche. Son una serie de cosas que van contra lo que son los beneficios laborales.



– ¿Tuvo algún acercamiento con organizaciones o líderes sociales?



-Sí, con las cooperativas de transporte. Estos compañeros de la cooperativa de transporte lucharon hace 2 años para que el pasaje que cuesta hoy 0,30 centavos lo pudieran subir de 0,25 a 0,30 centavos. Ese aumento trajo como consecuencia que en ese tiempo existieran detenidos y heridos porque el pueblo no quería que aumentaran el pasaje y es porque no hay aumento salarial. A las cooperativas de transporte no le subsidian el aceite de motor, le subsidian los cauchos y otros implementos para mantenimiento de la unidad, pero esto ha venido decayendo. Quitar el subsidio le pegó en el bolsillo a cada uno de estos compañeros trabajadores del transporte público. 70% de las bombas de gasolina son privadas.



– ¿Cómo ve a Ecuador los próximos días?



-Por lo que me llega, las protestan van a ser progresivas. Una parte de la Asamblea Nacional de Ecuador está haciendo un llamado a sesión para hacer una discusión de retirar a Lenín Moreno como presidente de la República. Yo creo que en los próximos días en el Ecuador puede que se recrudezcan más las actividades de calle.

