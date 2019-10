Hong Kong: Manifestantes desafían prohibición de usar máscaras

Hong Kong, 4 de Octubre - Miles de manifestantes enmascarados salieron a las calles de Hong Kong el viernes después que la jefa del ejecutivo invocó poderes de emergencia rara vez utilizados para prohibir el uso de máscaras en las protestas. El gobierno endureció su posición luego de meses de manifestaciones.

En desafío a la prohibición, que debe entrar en vigencia el sábado, los manifestantes atestaron las calles del distrito de negocios y otras zonas al grito de “pueblo de Hong Kong, resiste”.

La jefa del ejecutivo, Carrie Lam, dijo en conferencia de prensa que la prohibición apunta a los manifestantes violentos y “servirá de disuasión eficiente a la conducta extremista”.

La prohibición rige para todas las concentraciones públicas, hayan sido autorizadas o no por la policía.

Lam enfatizó que el estado semiautónomo chino no se encuentra en estado de emergencia y que pedirá a la legislatura que ratifique el decreto.

“Debemos salvar a Hong Kong, el Hong Kong actual y el Hong Kong futuro”, dijo. “Debemos detener la violencia... no podemos permitir que la situación siga agravándose”.

Dos activistas impugnaron el decreto en una corte con el fundamento de que la prohibición provocará miedo y limitará las libertades de expresión y reunión.

El decreto castiga el cubrirse la cara total o parcialmente, incluso con pintura, en reuniones públicas con un año de cárcel. El desacato a la orden de un agente policial de descubrirse la cara con fines de identificación se podría castigar con seis meses de prisión.

“¿Arrestarán a 100.000 personas en la calle? El gobierno trata de intimidarnos, pero en este momento no creo que la gente se asuste”, dijo un manifestante que se identificó como Lui.

Lam no descartó medidas más duras si continúa la violencia. Dijo que no renunciará como reclaman los manifestantes porque “renunciar no ayudará la situación” cuando Hong Kong se encuentra “en un estado muy crítico de peligro público”.

Miles de manifestantes enmascarados empezaron a marchar por el distrito comercial antes de la conferencia de Lam. Por la noche crecieron las protestas y los manifestantes juraron que no se dejarán intimidar. Algunos quemaron una bandera china, cerraron calles con rejas metálicas, provocaron destrozos en dos estaciones del metro y prendieron fogatas en las calles.