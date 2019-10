Grecia: Huelga nacional de 24 horas y manifestaciones en más de 50 ciudades

4 de octubre de 2019.- Con una nueva huelga y manifestaciones en todo el país en docenas de ciudades, el 2 de octubre continuaron las protestas contra el proyecto de ley antipopular promovido por el gobierno del ND en nombre del "desarrollo". Las Federaciones Sectoriales, los Centros de Trabajadores y los Sindicatos, luego de la huelga del 24/9, se enfrentaron una vez más con el gobierno, los patrones y el papel subversivo de la dirección de la Central Sindical de los Trabajadores de Grecia (GSEE).



En Atenas se realizó una manifestación de protesta masiva del Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME), seguida por una marcha hacia el parlamento, mientras se organizaron manifestaciones de huelga similares en más de 50 ciudades de Grecia.



Hablando en la manifestación, Giannis Tassioulas, presidente de la Federación de Constructores, reveló la naturaleza antiobrera del nuevo proyecto de ley, que prevé un golpealhorario de trabajo diario fijo, reducción de los salarios medios y minimos, exención de los patronesque no pagan contribuciones de seguro a los Fondos,la fijación de sueldos y salarios mínimos, a través de las notorias "excepciones" de cualquier Convenio Colectivo que se firme, así como nuevos golpes a los sindicatos y el derecho de huelga.



Además, G. Tassioulas condenó los acuerdos del gobierno con los EE. UU. y la OTAN, y enfatizo que no son para beneficio de los trabajadores.



Expresó la solidaridad de los sindicatos con los inmigrantes y refugiados.



G. Tassioulas concluyó su discurso diciendo: “No es casualidad que la gente de los patrones, la mafia sindical, liderael anticomunismo. Ni que los partidos burgueses no pierden ninguna oportunidad para derramar el veneno del anticomunismo. Las resoluciones de la UE tampoco por casualidad están firmadas por liberales, centristas, supuestamente ‘’izquierdistas’’, falsificando la historia de los pueblos e igualando el nazismo y el fascismo con el comunismo. Por lo tanto, les conviene para hacer su trabajo. Golpear a la clase obreray las capas populares en su conjunto. La experiencia histórica muestra que el anticomunismo es la preparación del capital para el golpe total contra los obreros. Este elemento debe ser tomado en serio por cada uno. No nos comprometemos. No depositamos las armas de la lucha. Con nuestra lucha impondremos nuestra razón”.



La manifestación de PAME en Propylea contó con la presencia del SG del CC del KKE, Dimitris Koutsoumpas, quien declaró a los periodistas: "Lo mínimo que hay que hacer ahora es que el gobierno, ahora mismo, retire este frustrado proyecto de ley, un proyecto de ley que disuelve aún más los Convenios Colectivos, que busca silenciar el movimiento obrero sindical, que golpea los derechos laborales y las conquistas de muchos años".