EEUU anuncia aranceles en contra de la Unión Europea que también tomará represalias

03-10-19.- Desde whisky y vino, hasta abrigos y suéteres de cachemira: Estados Unidos publicó una lista de productos importados golpeados con aranceles en la batalla entre Washington y Bruselas por los subsidios a los aviones, reseñó la agencia AFP.



Washington anunció que aplicaría un arancel del 10% a la importación de los grandes aviones civiles provenientes de los cuatro socios europeos de Airbus, Alemania, Francia, España y Reino Unido, después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminara el miércoles que la compañía recibió subsidios indebidos, reseñó AFP.



La lista del Representante Comercial de Estados Unidos incluye más de 150 productos, principalmente de esos cuatro países, pero también de otras partes de Europa, que enfrentarán un arancel del 25% a partir del 18 de octubre.



El presidente Donald Trump, en un tuit que publicó a primera hora del jueves, calificó la decisión de la OMC como una "linda victoria" y afirmó que la Unión Europea (UE) "durante muchos años ha tratado muy mal a Estados Unidos en materia de comercio".



La administración Trump tiene la intención de imponer aranceles a los vinos franceses, españoles y alemanes -pero no los húngaros de Tokay-, así como los whiskies de malta irlandeses y escoceses de Reino Unido.



Los quesos europeos, incluidos el queso de oveja, el stilton, el queso cheddar, el reggiano y todos los quesos azules menos el Roquefort, que está específicamente exento, se someterán a imposición bajo las nuevas normas.



Las aceitunas, el aceite de oliva y los mejillones de España también sufrirán el arancel del 25%, al igual que el café de Alemania, tanto cafeinado como descafeinado.



La cachemira "Made in England", los anoraks de lana y la ropa de cama de Reino Unido tendrán un recargo del 25% agregado, mientras que las exportaciones de herramientas industriales de Alemania se verán afectadas de manera similar.



La UE amenaza con responder a los aranceles millonarios de EEUU



La UE amenazó este jueves con responder a los aranceles millonarios que Estados Unidos prevé imponer a aviones europeos y a productos estrella como aceite, vino y queso, una decisión que recrudece la tensión comercial a ambos lados del Atlántico.



"Si Estados Unidos impone sus contramedidas, obligarán a la UE a hacer lo mismo", advirtió en rueda de prensa el portavoz de la Comisión Europea, Daniel Rosario, para quien esto complicará lograr una solución negociada en el viejo diferendo Boeing/Airbus.



La Organización Mundial del Comercio (OMC) habilitó el miércoles a Estados Unidos a gravar la importación de bienes europeos por hasta 7.500 millones de dólares (unos 8.200 millones de euros), algo que Washington prevé hacer a partir del 18 de octubre.



La decisión es el último episodio de un conflicto de 15 años entre el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing y su rival europeo Airbus, participado por Francia, Alemania, España y Reino Unido, debido a las ayudas estatales que reciben respectivamente.



Estados Unidos atacó primero ante la OMC en 2004, al acusar a los cuatro países de acordar subvenciones ilegales para apoyar la producción de una serie de productos Airbus.



Un año más tarde, la UE afirmaba que Boeing también recibió subvenciones prohibidas de parte de Washington.



Ambos casos se vieron inmersos luego en un conflicto jurídico y cada parte ganó de manera parcial. Washington pedía a la OMC poder imponer aranceles por 11.200 millones de dólares, mientras que la UE, cuyo monto se fijará a principios de 2020, pide 12.000 millones.



Los europeos en los últimos meses intentaron convencer al Estados Unidos de Donald Trump de iniciar una negociación para resolver de manera amigable el diferendo y no llegar a la imposición de nuevos aranceles, que se agregan a los del acero y el aluminio de marzo de 2018.



Pese al anuncio de las medidas para el 18 de octubre, Robert Lighthizer, responsable comercial de Estados Unidos, dijo que Washington está abierta a negociar con Bruselas. Para la UE, la imposición de aranceles complicaría una solución negociada, aunque está dispuesta a conversar.



"Nuestra mano está tendida. Espero que Estados Unidos escuche esta voz que, en mi opinión, es la voz de la razón", dijo el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que calificó de "grave error económico" la decisión de Washington de aumentar aranceles.