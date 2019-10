Francia: Cinco muertos en ataque con cuchillo contra policías en París

Credito: Web

03-10-19.-Cuatro policías murieron apuñalados este jueves en el interior de la central de la policía en París, agredidos por un empleado que fue abatido por las fuerzas del orden, reseñó la agencia AFP.



Según informaron testigos y fuentes concordantes, el agresor trabajaba en la Dirección de inteligencia de la prefectura de policía desde hacía unos 20 años y sufría una minusvalía.



Los investigadores no saben cuáles podrían haber sido sus motivaciones, pero no descartan que pueda tratarse de un conflicto personal, según estas fuentes.



La agresión, un hecho inédito dentro de la historia de la policía francesa, se produjo en el cuartel general en pleno centro de París, cerca de la catedral de Notre Dame.



El atacante "empezó en su oficina, luego salió para continuar con su agresión en otros lugares de la prefectura" indicó Loic Travers, un responsable del sindicato Alianza Policía Nacional, a la emisora televisiva BFMTV.



"La gente corría, gritando", declaró Emery Siamandi, un intérprete que estaba en el edificio en el momento del ataque. "Oí un disparo. Momentos después vi a la policía gritando, en pánico", agregó.



El agresor era "un empleado modélico, sin historias", con "más de 20 años de carrera" en la prefectura, explicó el delegado sindical.



El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro y el titular de Interior francés acudieron inmediatamente al lugar del ataque, en la isla de la Cité, en el corazón de la ciudad, que quedó totalmente cerrado al tráfico y a los transeúntes.



Desde 2015, Francia ha sido escenario de varios ataques atribuidos a grupos yihadistas, que incluyeron ataques sincronizados y agresiones aisladas con arma blanca.



En total, 251 personas han perdido la vida en estos ataques y el país sigue hasta hoy en estado de alerta. "Ver a un colega atacar a otros colegas, eso es algo increíble para un policía" comentó otro responsable sindical, Denis Jacob.



A su juicio, el ataque sería una muestra de "ruptura del vínculo entre nosotros" y de "deshumanización de la institución".



Esta agresión en el centro de París se produce un día después de una manifestación de miles de policías en París para llamar la atención pública sobre el malestar que reina dentro de la institución, el aumento de los suicidios y la reforma del sistema de pensiones.



Según los sindicatos, 26.000 policías participaron en esta manifestación. En Francia hay un total de 150.000 policías. Francia no había vivido una manifestación policial tan unitaria desde 2001.



A diferencia de precedentes movilizaciones, el desencadenante fue el desgaste operacional vinculado al movimiento de los "chalecos amarillos", que desde hace casi un año denuncia la política social y fiscal del gobierno, a lo que se une una ola de suicidios de miembros de la policía (52 desde enero), un mal endémico en esta institución.



Los policías también están preocupados por los proyectos de reforma de las jubilaciones, ante el temor de perder las ventajas de su sistema de retiro.