EEUU impide que el ministro de salud de Cuba asista a la reunión de la Organización Mundial de la Salud en Washington

El ministro de Salud cubano, José Ángel Portal Credito: Web

02-10-19.-Un ministro y varios altos funcionarios de Cuba no podrán asistir a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington porque el gobierno de Estados Unidos les negó la visa. Ésta es la última de una serie de acciones estadounidenses en su ofensiva contra la administración isleña, reseñó la agencia AP.



Comunicados de la cancillería cubana y de la Embajada del país caribeño en Estados Unidos denunciaron el martes que el Departamento de Estado estadounidense rechazó la autorización para ingresar al país al titular de Salud cubano, José Ángel Portal, y la delegación que lo acompañaría.



La reunión a la cual tenían programado asistir era el 57 Consejo Directivo de la OPS, que desarrolla esta semana con el objetivo de coordinar planes. En ella se darán cita las autoridades sanitarias del continente.



“Expresamos nuestro rechazo a esta acción arbitraria y denunciamos que con la denegación de sus visas, el gobierno de Estados Unidos viola injustificadamente sus obligaciones como país anfitrión de una organización internacional”, manifestó el comunicado de la cancillería isleña.



“Una vez más, este gobierno intenta silenciar la voz de Cuba, esfuerzo que se suma a la campaña que ha venido desarrollando para obstaculizar los programas de cooperación médica de nuestro país con otras naciones”, agregó la nota.



El gobierno de Donald Trump endureció en los meses pasados las sanciones contra Cuba en casi todos los frentes: desde la prohibición de viajes de sus ciudadanos y el retiro de diplomáticos hasta la persecución a la navieras que traen crudo desde Venezuela.



La semana pasada se anunció que si eventualmente pidieran visas, no se les entregarían al expresidente Raúl Castro o sus familiares directos.



El sector de la salud es importante para la isla no sólo por sus buenos indicadores domésticos --bajas tasas de mortalidad infantil, expectativas de vida o niveles de vacunación-- sino porque es una de las principales áreas de cooperación y venta de servicios a terceros país.



Estados Unidos acusó a Cuba de sostener al gobierno de Venezuela mediante el trabajo de sus miles de médicos y otros especialistas que Caracas distribuye en sus programas sociales para poblaciones vulnerables. También culpó a la isla de explotar a los galenos con los programas de cooperación internacional.



Un comunicado de Departamento de Estado estadounidense confirmó la denegación de la visas y justificó la decisión.



“Aprovechar el trabajo de los médicos cubanos ha sido la práctica de los Castros durante décadas”, expresó la nota. “Hacemos un llamado a los gobiernos que actualmente participan en los programas médicos en el extranjero de Cuba para garantizar salvaguardas contra el abuso y la explotación”.



Miles de médicos y personal de salud trabajan en países en desarrollo como Angola, Bahamas, Sierra Leona o Bolivia. A finales del año pasado se suspendió por tensiones políticas un programa de doctores cubanos en Brasil.



El gobierno cubano tiene convenios para el envío de médicos a áreas empobrecidas por las cuales recibe un pago de las naciones contratantes. De éste, conserva un porcentaje. Paralelamente, continúa pagando los beneficios sociales de los especialistas en Cuba por el tiempo que dure la asignación.



Podrán negarle visa al ministro “pero saben no se puede hablar de #Salud y solidaridad en hemisferio #América sin mencionar y reconocer labor y ejemplo #Cuba”, escribió en su cuenta de Twitter la Subdirectora del área de Estados Unidos en Cancillería, Johana Tablada de la Torre.