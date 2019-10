Casi la mitad de los estadounidenses: Trump debe ser destituido

2 oct. 2019 - La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada del 26 al 30 de septiembre, encontró que el 45 por ciento de los adultos cree que Donald Trump "debería ser sometido a un juicio político", en comparación con el 37 por ciento en una averiguación similar elaborada la semana pasada tras revelarse la llamada trama ucraniana en torno a las presiones ejercidas para investigar al hijo de Joe Biden en Ucrania, a fin de dañar la carrera electoral del exvicepresidente, considerado su principal rival político, por el bando demócrata, para las elecciones de 2020.

Otro 41 por ciento dijo que el presidente republicano no debería ser sometido a este proceso y el 15 por ciento se pronunció afirmando que "no sabe".

Entre los demócratas, el 74 por ciento señaló que Trump debería ser destituido, 8 puntos más durante la semana pasada, mientras que el 13 por ciento de los republicanos dijo que apoyaba la iniciativa, 3 puntos más. Entre aquellos sin afiliación política no se modificó el 37 por ciento.

Los resultados de esta encuesta, como los de varias otras indagaciones recientes, han demostrado que está aumentando el apoyo de los estadounidenses a la puesta en marcha de un juicio político a su mandatario.

CBS News lanzó una encuesta el domingo que arrojó que el 55 por ciento de los sondeados estaba a favor del comienzo de un juicio político, mientras que el 45 por ciento lo rechazó.

Tras la revelación de la trama ucraniana, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció la semana pasada la primera fase del proceso de impeachment (juicio político) contra Trump por acciones por las que debe "rendir cuentas".



Una vez concluida la investigación en marcha, la Cámara de Representantes deberá votar si actúa o no contra Trump. En caso de votar a favor, pasaría al Senado, de mayoría republicana, y allí debería contar con la aprobación de al menos 20 republicanos para finalmente proceder al juicio político contra el mandatario estadounidense.