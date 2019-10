Mercedes Aráoz Fernández asume la presidencia del Perú

Mercedes Aráoz

1 de octubre de 2019.- “Asumo la presidencia respondiendo a que el presidente Martin Vizcarra ha fallado al no cumplir con tres artículos constitucionales”, dijo la presidenta encargada Mercedes Aráoz Fernández, al asumir la encargaduría de la presidencia del Perú.



“La solución para una crisis no son las ofertas populistas. “Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que acepté en el 2016. Soy una mujer de principios y no me corro de mis responsabilidades”,



“No impongamos nuestras ideas al otro. Con la violencia y la falta de respeto a nuestras instituciones no vamos a crear una patria duradera… Sé que hubo muchos esfuerzos de este Congreso por llegar a consensos. Debemos seguir trabajando para que esas reformas se lleven a cabo”.



“Queremos llegar a un bicentenario con las sólidas bases republicanas, y eso solo se logra con la separación de poderes y la certeza de poder trabajar juntos. El éxito del Ejecutivo es el éxito del Legislativo y es el éxito del Perú si trabajamos juntos”.