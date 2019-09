Trump advierte a los demócratas que si es destituido habrá otra guerra civil en EEUU

30-09-19.-El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a desatar las críticas de la oposición demócrata por retuitear desde su cuenta comentario del pastor estadounidense, y colaborador de su cadena aliada Fox News, Robert Jeffress, en el que asegura que, de ejecutarse el 'impeachment' a Trump, el país se vería abocado a una guerra civil.“Nancy Pelosi y los demócratas no pueden iniciar un juicio político. Saben que no pudieron vencerme en 2016 contra Hillary Clinton, y son cada vez más conscientes del hecho de que no me ganarán en 2020. El Impeachment es la única herramienta que les queda ..."Si los demócratas logran destituir al presidente de su cargo (algo que nunca harán), se provocará una guerra civil como la que fracturó esta nación, de la que nuestro país nunca se recuperará", decía el pastor en el tuit compartido por Trump.