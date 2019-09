Uruguay rechazó las sanciones a Venezuela en la ONU

El ministro de Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa Credito: Archivo

30-09-19.-Uruguay cargó este lunes en la ONU contra las sanciones impuestas a Venezuela y las amenazas de intervención armada en el país, insistiendo en que únicamente el diálogo ofrece una salida a la crisis, reseñó la agencia Efe.



El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, advirtió de que no se puede tolerar la “intervención extranjera bajo el pretexto de defender la democracia mientras se aterroriza a los pueblos” con la amenaza de una invasión o con sanciones que los sumergen más y más en la pobreza, “como sucede actualmente con Venezuela”.



“Solamente el diálogo y el entendimiento entre las partes, permitirá una salida pacifica a la crisis”, subrayó Nin Novoa en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.



Uruguay se ha desmarcado de la postura de una mayoría de países suramericanos en cuanto a Venezuela, criticando la campaña de presión internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



La semana pasada, Montevideo anunció su retirada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), activado por otros países del continente para sancionar a dirigentes chavistas, y avisó que esos Estados “están abriendo paso a una intervención armada”.



Este lunes, Nin Novoa expresó su alarma por “el avance de ideologías extremas que intentan aplicar por la fuerza sus propias recetas a otros países” de América Latina.



Lo hacen, subrayó, “violentando sin pudor la institucionalidad de los organismos regionales y generando situaciones de crisis y violencia como excusa para imponer sus doctrinas por la vía armada” y “expoliar” a los pueblos latinoamericanos.



“Más aún nos preocupa que algunos Gobiernos de la región abracen esas mismas ideologías y procedimientos, de cuya utilización sufrimos aún el amargo recuerdo y no pocas consecuencias”, añadió.



De modo más general, el jefe de la diplomacia uruguaya recalcó el compromiso de su país con la arquitectura multilateral y subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU es el único órgano con competencia para aplicar medidas contra Estados, criticando sanciones unilaterales como el embargo de EE.UU. sobre Cuba.



Por otra parte, Nin Novoa dedicó buena parte de su discurso a la necesidad de combatir la pobreza, que a su juicio es “el mayor enemigo de la paz” y “el causante de la mayor parte de los males de nuestra era”.



“La distribución equitativa de la riqueza y la erradicación de la pobreza extrema constituyen un objetivo prioritario para el Gobierno uruguayo”, apuntó.



En ese sentido, denunció que mientras la riqueza mundial ha crecido “de forma exponencial en los últimos 20 años”, la desigualdad no ha hecho más que crecer y menos del 10 por ciento de la población del planeta concentra el 86 % de esa riqueza.