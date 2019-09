El Kremlin pide a EEUU no divulgar las conversaciones entre Putin y Trump. “Es indecente”

Vladimir Putin y Donald Trump Credito: Web

28-09-19.-El xcanciller ruso, Serguei Lavrov, exhortó el viernes a Washington a no divulgar las conversaciones entre Vladmir Putin y Donald Trump, tras la difusión de una controvertida comunicación telefónica entre el presidente estadounidense y su par de Ucrania, reseñó la agencia AFP.



“En cuanto a los informes sobre conversaciones telefónicas, mi madre, cuando me educó, me enseñó que era inadecuado leer las cartas de otros que no te fueron dirigidas“, dijo el ministro ruso durante una rueda de prensa.



Lavrov había sido interrogado respecto al escándalo que sacude de a Donald Trump, acusado de haber favorecido una injerencia extranjera en la próxima elección en Estados Unidos con su llamada telefónica a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, a quien le pidió que investigue al exvicepresidente estadounidense Joe Biden, su probable rival en los comicios de 2020.



El escándalo se vio agravado por la publicación por la propia Casa Blanca, el miércoles, de un resumen de la conversación con Zelenski.



“Es indecente”, reaccionó Lavrov. “Para que dos personas elegidas por sus naciones estén a la altura” de sus cargos, “se necesitan maneras diplomáticas que implican un cierto grado de confidencialidad”, señaló.



El ministro ruso, que se reunió el viernes con su par estadounidense, Mike Pompeo, criticó a la vez a los parlamentarios y a los medios de prensa estadounidenses por la difusión de ese texto.