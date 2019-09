Semana de protestas en Colombia: conductores y estudiantes movilizados

Protestas de estudiantes en Colombia

28 de septiembre de 2019.- Colombia vivió una semana de protestas con movilizaciones protagonizadas por conductores y estudiantes universitarios que se sintieron fundamentalmente en esta capital.



Una parte del gremio de transportadores llevó a cabo marchas en rechazo a la suspensión de decenas de miles de licencias de tránsito a conductores, y para demandar el cese de asesinatos de sus compañeros y el abuso de las autoridades, dijeron organizadores de la acción a medios locales de prensa.



Hernando Chávez, representante de la Unión de Conductores a nivel nacional, declaró que 'nadie nos quiere solucionar el problema de las licencias de conducción que nos suspenden por meses, un año o incluso de por vida, por tener dos comparendos (orden formal de notificación) en seis meses por infracciones a las normas de tránsito'.



Los controles excesivos incluso tienen a parte de mis colegas durmiendo en la calle con sus familias, ya que la falta de empleo los ha llevado a no poder cumplir con el arriendo, apuntó.



Por su parte, miles de estudiantes de universidades públicas y privadas de la capital colombiana marcharon la víspera contra la corrupción y la violencia policial.



Uno de los detonantes de la movilización de este viernes fueron los hechos violentos que se dieron a principios de la semana, 'en el marco de una actividad pacífica realizada por estudiantes' en rechazo a los casos de corrupción en la Universidad Distrital por parte de la administración.



En aquel momento los participantes denunciaron que, en medio de las intervenciones realizadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, se vieron afectados defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, dejando así un gran número de heridos y capturados, entre ellos personas de civil que transitaban la zona.



Por ello, miles de universitarios salieron el viernes a las calles con carteles en los que podía leerse: Colombia rechaza y repudia la violencia contra sus hijos; y cuando la educación es para unos pocos, no es derecho, es privilegio.



La marcha logró un amplio respaldo en la red social digital Twitter, donde se hizo tendencia la etiqueta #EstudianteYoTeApoyoPor.



Rechazamos la actuación abusiva del Esmad. La universidad es un espacio de conocimiento, progreso y formación. No a la violencia contra la educación, expresó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.



Ante la represión vivida esta semana, el estudiantado ha decidido movilizarse en solidaridad con la Universidad Distrital y la defensa de la educación superior en Colombia. Es con ustedes jóvenes que vamos a cambiar este país!, subrayó el senador Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social.