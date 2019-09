Tribunal Constitucional de Italia declara no punible la eutanasia en enfermos con una patología irreversible

Credito: Archivo

27-09-19.-El Tribunal Constitucional de Italia consideró hoy que no siempre es punible la ayuda a morir a un enfermo con una patología irreversible, que le causa sufrimiento físico o psicológico, un fallo histórico que ha sido celebrado en el país por los defensores de la eutanasia, reseñó el portal El Mundo.es.



Los magistrados del Constitucional han decidido que no es punible, bajo ciertas circunstancias, ayudar a morir a "un paciente mantenido vivo mediante tratamientos de soporte vital y que sufre de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considera intolerable, pero que es totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes", informaron los medios italianos.



Los magistrados se han pronunciado sobre este asunto a petición de un tribunal de Milán, que juzga a Marco Cappato, antiguo eurodiputado y miembro del Partido Radical, por ayudar a morir a Fabiano Antoniani, conocido como Dj Fabo.



Antoniani quedó tetrapléjico y ciego tras un accidente de tráfico y se sometió a la eutanasia en una clínica suiza en febrero de 2017.



Cappato, que se arriesgaba a doce años de prisión, celebró el fallo y señaló en las redes sociales que ahora la sociedad italiana es "más libre".



"Los jueces han decidido: quienes están en condiciones como las de Fabo tienen derecho a ser ayudados", escribió.



En octubre de 2018, el Constitucional instó al Parlamento a acabar con el vacío legal sobre la eutanasia en el plazo de un año, hasta el 24 de septiembre de 2019, algo que no ha sucedido.



El caso llegó al Constitucional después de que el Tribunal Penal de Milán (norte de Italia), donde tiene lugar el proceso a Cappato, decidiera en febrero de 2018 consultar a la alta corte la constitucionalidad del artículo 580 del Código Penal antes de emitir una sentencia.



El artículo 580 del Código Penal italiano sanciona con penas de prisión de entre uno y doce años a "quien determine el suicidio o alimente el propósito de suicidio de otra persona".