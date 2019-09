Comité de la Cámara de representantes divulga denuncia que impulsa juicio político contra Trump

26 de septiembre de 2019.- El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU publicó este jueves una versión desclasificada de la denuncia que impulsó a los demócratas a acusar al presidente Donald Trump, informó The New York Times.



La "denuncia de denuncia de irregularidades" alega que el presidente Trump intentó que Ucrania interfiriera en las elecciones y desde Casa Blanca se intentó encubrirlo, con la ayuda del fiscal general William P. Barr y el abogado personal de Trump, Rudolph W. Giuliani.



Este documento de nueve páginas presenta la transcripción del diálogo entre Trump y su par ucraniano Volodymyr Zelensky.



El denunciante, un oficial de inteligencia no identificado, se enteró por múltiples funcionarios estadounidenses de que altos funcionarios de la Casa Blanca habían intervenido para "bloquear" los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción oficial de la conversación.



Las transcripciones son producidas por la Sala Situacional de la Casa Blanca, explicó el denunciante, quien señaló que el conjunto de acciones "me subrayó que los funcionarios de la Casa Blanca entendieron la gravedad de lo que había sucedido en la llamada".



El martes, la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del Partido Demócrata anunció que la Cámara Baja impulsará una investigación formal de impeachment (juicio político) contra Donald Trump.



Hasta la fecha se conoce que 161 de los 235 miembros de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, manifiestan estar de acuerdo con la medida.



Esta acusación se fundamenta en que el presidente norteamericano intentó presionar a Ucrania para atacar a uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente y aspirante a la presidencia, Joe Biden, del Partido Demócrata.



La prensa estadounidense reveló que en julio Trump pidió a Zelensky que investigara a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente, por sus vínculos con una empresa ucraniana de gas natural.



También se conoció que el jefe de la Casa Blanca ordenó retener 400 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania, hecho que los demócratas consideran como chantaje o soborno de Trump ante Kiev, para propiciar la pesquisa contra su rival político.



