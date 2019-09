Jurista español Baltasar Garzón: Lula es un objetivo de la persecución política

26 de septiembre de 2019.- El exjuez español Baltasar Garzón sostendrá un encuentro este jueves con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, para intercambiar impresiones sobre el proceso judicial al cual es sometido el líder revolucionario brasileño y en torno al cual el jurista ha cuestionado su imparcialidad.



"Creo que Lula fue blanco de persecución política para neutralizarlo como actor político que claramente estaba en las preferencias del pueblo. Y eso no acontece por casualidad", señaló Garzón durante una entrevista con el portal iG, referida por Prensa Latina.



El jurista cuestionó todo el proceso que condenó a Lula, señaló su parcialidad y fue enfático al insistir en que resulta objetivo de la persecución política: "He dicho durante mucho tiempo que consideraba que Lula no solo estaba siendo tratado injustamente, sino que también era perseguido políticamente".



Garzón visitará a Lula a propósito de su permanencia en Brasil donde el jurista participará en un evento en Sao Paulo que discutirá los resultados de la Comisión Nacional de la Verdad.



El exmagistrado fue el que ordenó el arresto en Londres, Inglaterra, del exdictador chileno Augusto Pinochet a finales de 1998, además tuvo a su cargo la investigación de algunos delitos de relevancia en España.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)