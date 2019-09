Gremio de transportistas colombianos inicia paro nacional

Los transportistas, la mayoría informales, también demandan ser incluidos en el sistema público.

23 sept. 2019 - El gremio de transportistas colombiano inició este lunes un paro nacional en rechazo a la suspensión de al menos 13 mil licencias de tránsito a conductores, y demandar el cese de asesinatos de sus compañeros y el abuso de las autoridades.



Hernando Chávez, presidente de la Agremiación, de la que forman parte camioneros, taxistas, servicio intermunicipal y conductores urbanos, afirmó que habrá una movilización con apoyo nacional y de duración indefinida.



Chávez, quien se identifica como representante de la Unión de Conductores a Nivel Nacional, explica en un video que circula en redes sociales que el paro es nacional porque en el Ministerio de Transporte “no se ha resuelto el problema de las licencias de conducción”



Al paro se espera que participen bicitaxistas, moteros, taxistas, así como conductores de microbuses, busetas, camiones, mulas, buses intermunicipales y hasta conductores de aplicaciones como Uber, Beat y Didi.



Los transportistas también demandan ser incluidos en el sistema de transporte público y esperan que el paro haga visible el alto índice de robos a vehículos.



Varios sectores de Bogotá y municipios aledaños se han visto afectados por cierres viales, poco tránsito de autobuses y por conductores que obligan a bajar de los carros a quienes transiten con normalidad.



Los medios locales reportan situaciones complicadas que viven los usuarios desde las primeras horas de la mañana en la capital por la falta de transporte, mientras las autoridades en Bogotá se encuentran en máxima alerta.



Además de la policía, responsables de la gestión del riesgo y emergencias de la capital colombiana están desde las primeras horas de la madrugada realizando el monitoreo de vías y la situación general de orden público.



En un principio, las escuelas no suspendieron clases, pero se reportó que algunos colegios, de última hora, han preferido cancelar actividades, mientras se espera que la actividad comercial en Bogotá se desarrolle sin contratiempos.



Sin embargo las autoridades emitieron advertencias sobre el congestamiento vial, en particular para las personas que cuenten con boleto de avión para este lunes y tengan previsto ir al aeropuerto para tomar su vuelo.



Según el vocero del transporte informal en Bogotá, John Alejandro Garavito, "existen 15.000 chanas en Bogotá, que son minivans que transportan unos 23.000 bogotanos diariamente en barrios donde el servicio del transporte público es deficiente o no llega".



De la misma manera, señaló que a nivel nacional hay unos 12 millones de colombianos que se dedican a ese oficio en todos los territorios del país.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 219 veces.

La fuente original de este documento es:

TeleSUR (https://www.telesurtv.net/news/colombia-paro-transporte-demandas-licencias-conducir-bogota-20190923-0007.html)