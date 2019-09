Secretario general de la ONU descarta reunirse con Guaidó. "Eso no está en el plan”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres Credito: Archivo

18-09-19.-El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, descartó el miércoles reunirse con Juan Guaidó durante la Asamblea General de la organización, en medio de rumores que dan cuenta de una visita del líder opositor venezolano a Nueva York, reseñó la agencia AFP.



“No, eso no está en el plan”, dijo el secretario general de la ONU en una conferencia de prensa, interrogado sobre un eventual encuentro con Guaidó, que también preside el parlamento venezolano.



Maduro no asistirá a la Asamblea General que comienza el martes 24, pero su gobierno presentará un documento con firmas de ciudadanos contra las sanciones que Estados Unidos aplica a Venezuela.



Guterres indicó que la ONU no es el escenario para llevar a cabo negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero dijo confiar en que pueda relanzarse el diálogo entre las partes auspiciado por Noruega, que estaba interrumpido desde agosto y que Guaidó consideró agotado el fin de semana.



Estados Unidos y medio centenar de países reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela, y consideran ilegítimo el segundo mandato de Maduro.



Guaidó dijo el fin de semana que tendrá delegados en la Asamblea General para denunciar que grupos irregulares de Colombia actúan en Venezuela amparados por el gobierno de Maduro.



El líder opositor acusa a Maduro de proteger a Iván Márquez y Jesús Santrich, disidentes de la desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC que anunciaron su retorno a las armas, así como a combatientes de la guerrilla del ELN.



“Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región”, indicó Guterres.



La ONU apoya a fondo el acuerdo de paz firmado entre Colombia y las FARC y renovó recientemente por un año más su misión de verificación en el país sudamericano, pese al regreso a la lucha armada de excombatientes de la guerrilla.