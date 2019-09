Trump nombra a Robert C. O’Brien como nuevo asesor de Seguridad Nacional

Robert C O'Brien.

18 sept. 2019 - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró un nuevo asesor de seguridad nacional para reemplazar a John Bolton, quien fue despedido la semana pasada.



Robert C O'Brien, quien ha estado sirviendo como enviado especial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, ha sido elegido para el cargo.



O'Brien sería el cuarto asesor de seguridad nacional de Trump de su presidencia.



Anteriormente sirvió bajo las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.



El papel no requiere confirmación por parte del Congreso.



O'Brien sirvió como comandante en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. El ex presidente Bush lo nombró en 2005 para servir como representante ante la asamblea general de la ONU.



Mientras estuvo en la ONU, trabajó con Bolton, quien entonces era el embajador.



“He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!”, dijo Trump en su tuit anunciando la selección de O'Brien.